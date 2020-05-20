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تكنولوجيا

تسريبات تكشف تصميم ومواصفات أول تلفاز ذكي لـ Realme.. صور

الأربعاء 20/مايو/2020 - 08:01 م
تلفاز Realme TV
تلفاز Realme TV
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شيماء عبد المنعم
تستعد شركة ريلمي Realme، للدخول إلى قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية، بإطلاق أول تلفزيون ذكي من تصنيعها يوم 25 مايو الجاري، بالإضافة إلى ذلك تعتزم الإعلان عن أول ساعة ذكية قابلة للارتداء وهي Realme Watch.

ووفقا لما ذكره موقع "business-standard"، كشفت منصة التجارة الإلكترونية Flipkart، بعض المواصفات الخاصة بتلفاز ريلمي الذكي قبل أيام من إطلاقه.


ويتميز تلفاز Realme TV، بتصميم شاشة بدون حواف مما يعطي المشاهد تجربة سينمائية رائعة، وسيضم شاشة تمتاز بدرجة سطوع عالي تصل إلى 400 شمعة  في المتر المربع، مما يجعلها توفر سطوع أعلى بنحو 20 في المئة أكثر من الشاشات  الأخرى التي تأتي ضمن نفس الفئة السعرية.

ويحتوي تلفزيون ريلمي الذكي، معالج رباعي النوى من نوع Chroma Boost لتسريع الأداء، من شركة MediaTek، وبمعدل 64 بت مقترنا بوحدة معالجة الرسوميات من نوع  Mali-470 MP3. وسيعمل جهاز Realme Smart TV،بنظام التشغيلAndroid TV ، وإلى جانب دعم الأوامر الصوتية.

وستتم معالجة الصوت في تلفاز ريلمي القادم، من خلال أربع مكبرات للصوت مع مخرج ستريو مع القدرة على إخراج الصوت بقوة 24 واط، وسيتم ضبط مكبرات الصوت على دعم  تقنية صوتDolby Vision،  للاستمتاع بتجربة الصوت المحيطي خاصة أثناء مشاهدة المحتوى المدعوم على الأنظمة الأساسية الأعلى مثل Netflix و Amazon Prime Videos.

وبحسب التسريبات السابقة، سيأتي تلفاز Realme TV بحجمين مختلفين، هم 43 بوصة و 55 بوصة، مع شاشة من نوع OLED.
Realme TV teased officially prior to launch in India: See design ...
Realme TV's product page live, see photos and features, price ...

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