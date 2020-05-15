ريلمي تستعد للكشف عن أول ساعتها الذكية في هذا الموعد

أعلنت شركة ريلمي Realme ، عن عزمها الكشف عن ثمانية منتجات جديدة في 25 مايو في الصين، من بينها هاتف ذكي مخصص لألعاب يطلق عليه Realme X50 Pro Player





Realme Watch وتلفاز ذكي Realme TV للشركة في 25 مايو الجاري. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أعلن فرع ريلمي Realme بالهند، اليوم، أنه سيتم إطلاق أول ساعة ذكيةوتلفاز ذكي Realme TV للشركة في 25 مايو الجاري.









ووفقا للموقع التقني، سيبدأ حفل الإطلاق في الساعة 12:30 مساء بالتوقيت المحلي لدولة الهند (أي الساعة 7 صباحا بالتوقيت العالمي المنسق)، وسيتم بث الحدث عبر الإنترنت، على الصفحات الرسمية لشركة ريلمي Realme الرسمية على فيسبوك Facebook وتويتر Twitter ويوتيوب YouTube.





ولم تكشف ريلمي، عن أي مواصفات لتلفاز Realme TV و ساعة Realme Watch حتى الآن، ولكن أصدرت الشركة أصدرت أمس مقطع فيديو دعائيا يؤكد على أن الساعة الذكية ستأتي باللون الأسود، بينما تكشف صورة منشورة على الموقع الهندي الرسمي عن وجود زر على اليمين جانب بلون أصفر.









وأشارت التسريبات السابقة، إلى أن ساعة Realme Watch، ستتوفر بالألوان الأسود والأبيض والأصفر والأزرق، وستحتوي على شاشة مربعة الشكل من نوع LCD، بقياس 1.4 بوصة وبدقة تصل إلى 320 × 320 بكسل.





وستعمل ساعة Realme Watch، بنظام تشغيل مخصص وتحتوي على بطارية بسعة 160 ميللي أمبير قادرة على توفير القدرة على التحمل لمدة سبعة أيام مع ميزة مراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة.





ومن المتوقع أن يأتي تلفزيون Realme، في حجمين هما 43 و 55 بوصة، وتقول الشائعات إنه يعملبنظام التشغيل Android TV ، مع دعم منصة Netflix.