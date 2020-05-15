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تكنولوجيا

ريلمي تستعد للكشف عن أول ساعتها الذكية في هذا الموعد

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:01 م
ريلمي تستعد للكشف
ريلمي تستعد للكشف عن أول ساعتها الذكية
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة ريلمي Realme، عن عزمها الكشف عن ثمانية منتجات جديدة في 25 مايو في الصين، من بينها هاتف ذكي مخصص لألعاب يطلق عليه Realme X50 Pro Player.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أعلن فرع ريلمي Realme بالهند، اليوم، أنه سيتم  إطلاق أول ساعة ذكية Realme Watch وتلفاز ذكي Realme TV للشركة في 25 مايو الجاري.


ووفقا للموقع التقني، سيبدأ حفل الإطلاق في الساعة 12:30 مساء بالتوقيت المحلي لدولة الهند (أي الساعة 7 صباحا بالتوقيت العالمي المنسق)، وسيتم بث الحدث عبر الإنترنت، على الصفحات الرسمية لشركة ريلمي Realme الرسمية على فيسبوك Facebook وتويتر Twitter ويوتيوب YouTube.

ولم تكشف ريلمي، عن أي مواصفات لتلفاز Realme TV و ساعة Realme Watch حتى الآن، ولكن أصدرت الشركة أصدرت أمس مقطع فيديو دعائيا يؤكد على أن الساعة الذكية ستأتي باللون الأسود، بينما تكشف صورة منشورة على الموقع الهندي الرسمي عن وجود زر على اليمين جانب بلون أصفر.

Realme's first smartwatch and smart TV are arriving on May 25 with other accessories

وأشارت التسريبات السابقة، إلى أن ساعة Realme Watch، ستتوفر بالألوان الأسود والأبيض والأصفر والأزرق، وستحتوي على شاشة مربعة الشكل من نوع LCD، بقياس 1.4 بوصة وبدقة تصل إلى 320 × 320 بكسل.

وستعمل ساعة Realme Watch، بنظام تشغيل مخصص وتحتوي على بطارية بسعة 160 ميللي أمبير قادرة على توفير القدرة على التحمل لمدة سبعة أيام مع ميزة مراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة.

ومن المتوقع أن يأتي تلفزيون Realme، في حجمين هما 43 و 55 بوصة، وتقول الشائعات إنه يعملبنظام التشغيل  Android TV ، مع دعم منصة Netflix.
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