ريلمي تعلن رسميًا عن Realme X50m 5G.. السعر والمواصفات.. صور

أطلقت شركة ريلمي Realme المملوكة لعلامة أوبو OPPO الصينية اليوم، الخميس،أحدث هواتفها الرائدة رسميًا، والذى يحمل اسم Realme X50m 5G، والذى سيعمل بتقنية اتصال الجيل الخامس التى توفر أقصي سرعة إرسال واستقبال بيانات ممكنة.
وبحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني، يأتي Realme X50m 5G بشاشة قياس 6.57 بوصة من نوع LCD بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية وبدقة عرض HD+، بالإضافة لنوتش على هيئة ثقب عرض يحتوى على كاميرا أمامية مزدوجة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.
جاء Realme X50m 5G بمعالج قوي من نوع Snapdragon 765 G ثماني النواة، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعتي 6 و 8 جيجابايت، ويعمل بنظام أندرويد الأحدث 10.0.
ومن ناحية التصوير يقدم Realme X50m 5G كاميرا أساسية رباعية بقدرة 48 و 8 و2 و 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية للهاتف فستكون مزدوجة بدقة 16 و2 ميجابكسل.
جاء قارئ البصمة فى جانب الجهاز بنفس مكان زر التشغيل، بالإضافة لأنظمة صوتية Hi-Res Audio المحسنة من إنتاج Dolby Sound، وجاء الهاتف بدون فتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر.
ويمتلك Realme X50m 5G بطارية سعة 4200 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، عبر منفذ USB-C، حيث يمكن شحن 70% منها فى 30 دقيقة فقط.
ويمكنك الحصول على Realme X50m 5G فى لونين هما الأبيض والأزرق، مقابل 280 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 4450 جنيهًا مصريًا، وسيطرح الهاتف بالأسواق الصينية رسميًا فى 29 أبريل الجاري، ومن ثم إلى باقي دول العالم.