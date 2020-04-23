ريلمي تعلن رسميًا عن Realme X50m 5G.. السعر والمواصفات.. صور

جاء Realme X50m 5G بمعالج قوي من نوع Snapdragon 765 G ثماني النواة، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعتي 6 و 8 جيجابايت، ويعمل بنظام أندرويد الأحدث 10.0.



ومن ناحية التصوير يقدم Realme X50m 5G كاميرا أساسية رباعية بقدرة 48 و 8 و2 و 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية للهاتف فستكون مزدوجة بدقة 16 و2 ميجابكسل.









جاء قارئ البصمة فى جانب الجهاز بنفس مكان زر التشغيل، بالإضافة لأنظمة صوتية Hi-Res Audio المحسنة من إنتاج Dolby Sound، وجاء الهاتف بدون فتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر.





ويمتلك Realme X50m 5G بطارية سعة 4200 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، عبر منفذ USB-C، حيث يمكن شحن 70% منها فى 30 دقيقة فقط.



