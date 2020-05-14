بهاتف جديد.. ريلمي تحتفل بوصولها إلى 35 مليون مستخدم عالمي



تحتفل شركة ريلمي Realme ، بمرور عام واحد منذ إطلاقها في الصين مع إطلاق هاتف Realme X.





وكشف أحد المديرين التنفيذيين للشركة أن العلامة التجارية لديها الآن أكثر من 35 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ستحتفل شركة ريلمي الصينية بعام على إطلاقها بطريقة مميزة، وهي بإطلاق هاتف جديد في 25 مايو الجاري.









ومن المتوقع أن الهاتف الجديد الذي يحمل الاسم الرمزي "Blade Runner"، هاتفا للألعاب مع تعزيزات ضخمة للبرامج والأجهزة لزيادة الأداء.





وسيكون هاتف Blade Runner الفريد بمثابة هدية الذكرى السنوية وسيكون "المفاجأة المطلقة"، وفقا لما قاله وو تشي تشيس Wu Qi Chase، رئيس التسويق في شركة ريلمي Realme.





وبالنسبة لمواصفات الهاتف الذي تم نشره في الملصق، سيأتي جهاز Blade Runner بأربعة كاميرات خلفية ومظهر أساسي جميل، مما يعني أن هذا ليس هاتف Realme الغامض الذي تم رصده في وقت سابق من هذا العام.





ومن المحتمل أن يكون الجهاز الجديد عرضا فرعيا لـ X50 Pro 5G مع واجهة مستخدم محدثة ومعالج جديد من نوع Snapdragon 865 أو Snapdraghon 768G.