قريبًا.. إطلاق هاتفي REALME X3 و X3 SuperZoom .. مع تليفزيون Realme TV

تستعد شركة ريلمي Realme المملوكة لعلامة أوبو OPPO الصينية لإطلاق هاتفي Realme X3 و X3 SuperZoom، وتلفيزيون Realme TV، معًا، وفقًا لتصريحات مادهات شيث الرئيس التنفيذي للشركة.





وبحسب موقع 91 mobiles التقني ، فقد لوحظ بأنه تم إدراج Realme X3 و X3 SuperZoom و Realme TV في صفحة دعم موقع الشركة الرسمي فى الهند، قبل أن تتم إزالتها لاحقًا، إلا أنها بذلك أعطت تأكيدًا بأن الشركة تعتزم إطلاق هذه الأجهزة فريبًا فى الأسواق.





ومن المنتظر أن يعمل هاتف ريلمي إكس 3 سوبر زوم بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة Realme UI. ويأتي هاتف Realme X3 SuperZoom ببطارية سعة 4200 مللي أمبير مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط، بالإضافة إلى معالج قوي من نوع Snapdragon 855 SoC وذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 12 جيجابايت مع ذاكرة تخزين سعة 256 جيجابايت،





ويحتوى الهاتف على كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل، مع عدسات للزوم Telephoto ،وخيار تكبير 60X مع تمكين وضع التصوير الفلكي، بالإضافة إلى تقنية بلوتوث من إصدار SIG.





وبالنسبة لهاتف Realme X3 فقد حصل على شهادة TENAA فى الصين، وسيأتي بشاشة مقاس6.57 بوصة، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، مع معالج ثماني النواة بمعدل تحديث 2.4 جيجا هرتز، وذاكرة وصول عشوائي رامات سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت.

ويحتوى هاتف ريلمي إكس 3 على اربعة كاميرات بدقة 48 و 8 و 2 و 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية جاءت مزدوجة بدقة 16 و2 ميجابكسل، مزود ب بطارية بقوة 4000 مللي أمبير، ويعمل بنظام Android 10.



أما بالنسبة لـ Realme TV، فقد حصل مؤخرًا على شهادة Google بالاسم الرمزي "ikebukuro"، وهذا يعني أن التلفزيون القادم سيأتي بنظام تشغيل Android TV ولكن يمكن أن يكون له واجهة مستخدم مخصصة فى الأعلى.





وسيتم تشغيل التلفزيون بواسطة معالج MStar T16، كما سيدعم منصات البث المعروفة مثل Netflix و Amazon Prime Video و YouTube، بالإضافة إلى ذلك، سيكون تلفزيون Realme متاحًا بأحجام متعددة مقاس 43 و 32 و 55 بوصة، وشاشة من نوع متطور QLED، وكان من المقرر إطلاقه فى الربع الثاني من عام 2020، ولكن تم التأجيل بسبب استمرار تفشي وباء فيروس كورونا المستجد COVID-19.



