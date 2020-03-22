ريلمي تحدد موعد الإعلان عن سلسلة Narzo 10.. كل ما تريد معرفته عنها

تطلق ريلمي " Realme "، هواتف ذكية جديدة كل بضعة أسابيع، وخلال الأيام الماضية شوقت الشركة الصينية لقدوم سلسلة جديدة تسمىRealme Narzo Series ، واليوم أعلنت الشركة أنها ستقوم بإطلاق اثنين من الهواتف هما Narzo 10 و Narzo 10A يوم 26 مارس بالهند.





وقد كشفت ريلمي Realme ، بعض التفاصيل حول الهاتفين Narzo 10 و Narzo 10A، مثل أن الهاتف Realme Narzo 10 سيضم أربع كاميرات خلفية، إلى جانب بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في كلا الهاتفين، بحسب ما ذكره موقع "gadgets 360".





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- مواصفات Realme Narzo 10:





وفقا للتسريبات والإعلانات التشويقية الرسمية من ريلمي، من المتوقع أن يأتي هاتف Realme Narzo 10، بشريحة اتصال SIM مزدوجة، وسيعمل بنظام التشغيل Android 10 مع واجهة Realme UI، ومن المتوقع أيضا أن يحتوي الهاتف على شاشة عالية الدقة مقاس 6.5 بوصة (720 × 1600 بكسل)، إلى جانب معالج ثمانى النوى MediaTek Helio G80 SoC ، ويأتي بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي - 3 جيجابايت و 4 جيجابايت.





ولعشاق التصوير سيحتوي Realme Narzo 10 على كاميرا رباعية خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر أحادي اللون وكاميرا ماكرو، بينما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجابيكسل، ومن بين المواصفات الأخرى تصل سعة تخزين الهاتف إلى 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات microSD حتى 256 جيجابايت.





وكما أكدت الشركة بالفعل وجود بطارية 5000 مللي أمبير، وستعلن ريلمي عن Narzo 10A، في حدث عبر الإنترنت يوم 26 مارس.





- مواصفات Realme Narzo 10A :





ومن المتوقع أن تتضمن مواصفات Realme Narzo 10A MediaTek Helio G70 SoC، وسيأتي الهتف بشاشة بقياس 6.5 بوصة بدقةHD +، ومع بطارية بسعة 5000 مللى أمبير، بالإضافة إلى ماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الخلف، ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل ، وكاميرا سيلفي 5 ميجابيكسل.



