رسميًا.. طرح Realme C3.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور

طرحت منذ قليل شركة ريلمى المملوكة لعلامة أوبو الصينية الشهيرة أحدث هواتفها لعام 2020 رسميًا، وهو هاتف Realme C3 الذى يأتى بكاميرا مميزة وبطارية جبارة ستجعله الخيار الأفضل فى الفئة الإقتصادية لاحقًا للعديد من المستخدمين.





وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يحتوى Realme C3 على شاشة عملاقة سعة 6.5 بوصة كاملة بدون أى حواف بتقنية HD+، مع نوتش أعلى منتصف الشاشة.





ويأتى Realme C3 بمعالج من نوع Mediatek Helio G70، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 3 و4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و64 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.





ويأتي Realme C3 بكاميرا أساسية ثنائية سعة 12 و 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، وسيكون الهاتف الأول الذى يعمل بنظام أندرويد 10.0 لعلامة ريلمى.





و يمتلك Realme C3 بطارية عملاقة سعة 5000 ميللى أمبير، يمكنها الصمود لأكثر من 30 يومًا على وضع الإستعداد، كما يعمل بكابل من نوع microUSB، ويدعم فتحة سماعة الرأس قياس 3.5 ميلليمتر.





يمكنك الحصول على الهاتف فى لونين هما الأحمر والفيروزي، مقابل 100 دولار لنسخة 32 جيجابايت، و110 دولارات أمريكية لنسخة 64 جيجابايت.