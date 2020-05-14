أبرزها سلسلة Realme X3.. ريلمي تستعد للكشف عن 8 منتجات جديدة في 28 مايو

كشفت شركة ريلمي Realme ، عبر صفحتها الرسمية على موقع ويبو Weibo الصيني، أنها ستقيم حدثا عبر الإنترنت في 25 مايو الجاري في الصين، للإعلان عن 8 منتجات جديدة.





ووفقا لما ذكره كوقع "playfuldroid"، لم تكشف لنا الشركة الصينية عن اسماء المنتجات التي تعتزم الكشف عنها خلال الشهري الجاري، ولكن من المحتمل أن تطلق ريلمي سلسلة Realme X3 في التاريخ المذكور.









ويشير الملصق الذي نشرته ريلمي عبر حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، إلى ما سيتم الإعلان عنه، حيث تحتوي الصورة على هاتف ذكي جديد، وبطارية محمولة، وسماعات أذن لاسلكية جديدة.





وسيقام الحدث في 25 مايو الجاري الساعة الثانية بعد الظهر، وتشير التسريبات السابقة إلى أن ريلمي تعتزم الكشف عن الهاتفين Realme X3 و Realme X3 SuperZoom، ويعمل جهاز Realme X3 SuperZoom، والذي يحمل الرمز RMX2086، بمعالج من نوع Snapdragon 855، مقترنا بذكرة وصول عشوائي رام سعة 12 جيجابايت، ومع نظام التشغيل Android 10.





وإلى جانب الإعلان عن سلسلة Realme X3، من المتوقع أن تكشف ريلمي عن التلفاز الذكي جديد يسمي Realme TV، إلى جانب هاتف ذكي مخصص للألعاب تحت إسم Realme X50 Pro Player Version.