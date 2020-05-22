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تكنولوجيا

ريلمي Realme باعت مليون سماعة لاسلكية.. صور

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:01 ص
ريلمي باعت مليون
ريلمي باعت مليون سماعة لاسلكية..صور
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قسم التكنولوجيا
Realme sold 1 million units of the Buds Air worldwide

أعلنت شركة ريلمي Realme المملوكة لعلامة أوبو OPPO الصينية عن تحقيقا مبيعات تجاوزت المليون وحدة لسماعاتها اللاسلكية منذ طرحها، والتى شملت إصدارات Buds Air وBuds Wireless.

وبحسب جي إس إم آرينا التقني، نجحت علامة ريلمي فى بيع ملايين الهواتف الذكية منذ ظهورها فى عام 2018، وانتقل النجاح أيضًا لأجهزتها الأخرة مثل السماعات اللاسلكية.

Realme Buds Air

كانت سماعة Buds Wireless التى أطلقتها ريلمي قد ظهرت فى سبتمبر الماضي، والتى تأتي بسماعة تجعلها تعمل على مدار 12 ساعة متواصلى دون توقف، و هي من أبرز ما يميزها.

ومن المنتظر أن تطلق علامة ريلمي نسختين جديدتين فى 25 مايو الجاري، وهما Buds Air Neo و Buds Q، بتصميم أكثر راحة، ومواصفات أعلى من النسخة التقليدية من النسخة العادية.


جدير بالذكر أن سماعة Realme  تأتى بتصميم مشابه تمامًا، لسماعة آبل الشهيرة airpods، إلا أن الضوء الأخضر خارج الغطاء وليس بداخله كما فعلت آبل.

ويمكنك الحصول على السماعة فى 3 ألوان بحسب صور موظفى الشركة، وهم الأسود والأبيض والأصفر، بينما لم تكشف بعد الشركة عن سعر السماعات.
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