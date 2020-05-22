ريلمي Realme باعت مليون سماعة لاسلكية.. صور









وبحسب جي إس إم آرينا التقني، نجحت علامة ريلمي فى بيع ملايين الهواتف الذكية منذ ظهورها فى عام 2018، وانتقل النجاح أيضًا لأجهزتها الأخرة مثل السماعات اللاسلكية.









كانت سماعة Buds Wireless التى أطلقتها ريلمي قد ظهرت فى سبتمبر الماضي، والتى تأتي بسماعة تجعلها تعمل على مدار 12 ساعة متواصلى دون توقف، و هي من أبرز ما يميزها.





ومن المنتظر أن تطلق علامة ريلمي نسختين جديدتين فى 25 مايو الجاري، وهما Buds Air Neo و Buds Q، بتصميم أكثر راحة، ومواصفات أعلى من النسخة التقليدية من النسخة العادية.









جدير بالذكر أن سماعة Realme تأتى بتصميم مشابه تمامًا، لسماعة آبل الشهيرة airpods، إلا أن الضوء الأخضر خارج الغطاء وليس بداخله كما فعلت آبل.

ويمكنك الحصول على السماعة فى 3 ألوان بحسب صور موظفى الشركة، وهم الأسود والأبيض والأصفر، بينما لم تكشف بعد الشركة عن سعر السماعات.

أعلنت شركة ريلمي Realme المملوكة لعلامة أوبو OPPO الصينية عن تحقيقا مبيعات تجاوزت المليون وحدة لسماعاتها اللاسلكية منذ طرحها، والتى شملت إصدارات Buds Air وBuds Wireless.