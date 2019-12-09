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تكنولوجيا

Realme تكشف عن سماعتها اللاسلكية truly wireless earphones فى هذا التاريخ

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
تستعد شركة realme المملوكة علامة أوبو الصينية الشهيرة لطرح سماعتها اللاسلكية truly wireless earphones، فى 17 ديسمبر من الشهر الجارى.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة عن سماعتها اللاسلكية الجديدة فى حدث ضخم بمدينة نيودلهى الهندية فى التاريخ المحدد، والتى ستحمل إسم XT 730G.

وبحسب موقع جى إسم آرينا التقنى، تأتى سماعة Realme truly wireless earphones بتصميم مشابه تمامًا، لسماعة آبل الشهيرة airpods، إلا أن الضوء الأخضر خارج الغطاء وليس بداخله كما فعلت آبل.

ونشر الرئيس التنفيذى لشركة Realme فى الهند مجموعة من الصور على حسابه الرسمي بتويتر، يظهر فيها بعض موظفى الشركة.

ويمكنك الحصول على السماعة فى 3 ألوان بحسب صور موظفى الشركة، وهم الأسود والأبيض والأصفر، بينما لم تكشف بعد الشركة عن سعر السماعات.
Realme تكشف عن سماعتها اللاسلكية truly wireless earphones فى هذا التاريخ
Realme تكشف عن سماعتها اللاسلكية truly wireless earphones فى هذا التاريخ
Realme تكشف عن سماعتها اللاسلكية truly wireless earphones فى هذا التاريخ
Realme تكشف عن سماعتها اللاسلكية truly wireless earphones فى هذا التاريخ
Realme تكشف عن سماعتها اللاسلكية truly wireless earphones فى هذا التاريخ
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