Realme Buds.. سماعات لاسلكية بسعر استثنائى.. صور

يبدو أن شركة Realme الصينية لم تكتف بنجاحها السابق في مجال الهواتف الذكية، بل قررت المنافسة فى عالم السماعات اللاسلكية، حيث كشفت عن سماعتها اللاسلكية والتى تحمل اسم Realme Buds Wireless.



وبحسب موقع جى إس إم آرينا، تأتى سماعات Realme Buds Wireless بسعر منافس جدًا يبلغ 22.5$، وهو سعر استنثائى مقارنة بنظيرتها التى تقدمها آبل، وهى AirPods.



ويعود تاريخ تلك السماعات للعام الماضي عندما كشف Realme عن النسخة السلكية منها مقابل 7 دولارات فقط، إلا أنها طرحتها هذا العام لاسلكية.



يذكر أن هذه السماعات تأتى ببطاريات كبيرة، وفى ثلاثة ألوان هى الأصفر، والأخصر، والبرتقالى.