قبل الكشف عنه رسميًا.. تعرف على مواصفات Realme X50 Pro Player Edition المنتظر.. صور

أعلنت شركة Realme ريلمي المملوكة لعلامة OPPO أوبو الصينية عن إطلاقها أحدث هواتفها الذكية Realme X50 Pro Player Edition في 25 مايو الجاري، بعدما كشفت عن بعض صور الهاتف والتى أظهرت كاميرا الهاتف الأساسية رباعية.





وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، يأتي Realme X50 Pro Player Edition بشاشة قياس 6.44 بوصة وبدقة 2400 × 1080 بكسل بمعدل تحديث 90 هرتز، بالإضافة لنوتش فى أعلى يسار الشاشة يحتوى على كاميرا أمامية مزدوجة.









ويمتلك Realme X50 Pro Player Edition معالجًا قويًا من نوع Snapdragon 865 SoC، مع ذاكرة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت، و ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت.





ولعشاق التصوير يأتي هاتف X50 Pro Player Edition بكاميرا أساسية رباعية بدقة 48 و 8 و 2 و 2 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16+2 ميجابكسل.









ويحتوي X50 Pro Player Edition على بطارية قوية سعة 4200 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، حيث يأتي بسعر 465 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 7300 جنيه مصري.





جدير بالذكر، أن هاتف Realme X50 Pro Player Edition مخصص للألعاب ويدعم تقنية شبكات الجيل الخامس 5G، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.



