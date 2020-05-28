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تكنولوجيا

أول شاشة عرض ذكية رخيصة الثمن.. شاومي تعلن عن Redmi 1A

الخميس 28/مايو/2020 - 05:25 ص
شاشة Redmi 1A
شاشة Redmi 1A
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة Redmi، العلامة التجارية الفرعية التابعة لشركة شاومي Xiaomi، عن أول شاشة عرض ذكية ضمن فئة المنتجات رخيصة الثمن، يطلق عليها اسم Redmi 1A، وهى متاحة للحجز المسبق عبر Xiaomi Xiaomi Mall و Xiaomi Youpin بسعر 84 دولارا.

ووفقا لما ذكره موقع "gizchina" التقني، تأتي شاشة شاومي الذكية Redmi 1A، بشاشة من نوع IPS، وبقياس 23.8 بوصة، ومع دقة عرض 1080 بيكسل، ودعم زاوية عرض 178 درجة، وتتميز بإطارات نحيفة في ثلاثة جهات من الشاشة، بينما تأتي بحجم أكبر في الجزء السفلي من الشاشة.


وتصل سماكة شاشة Redmi 1A، في أنحف أجزائها إلى 7.3مللميتر، كما تدعم معايير Rheinland التي تضمن إنخفاض الضوء الأزرق في الشاشة، وتأتي شاشة ريدمي الذكية بمعدل سطوع 250 شمعة في المتر المربع، مع معدل تحديث إطارات في الشاشة 60 هرتز، وسبة عرض إلى ارتفاع 16: 9.

وأكدت شاومي على أن شاشة Redmi 1A تدعم ضبط دقيق لزاوية عمود التثبيت لحماية الشاشة الذكية، ويحتوي الجزء الخلفي للشاشة منفذ VGA / D-Sub ومدخل HDMI، وتعد الشركة الصينية بضمان الشاش لمدة ثلاثة سنوات.

ويحاكي التصميم الخارجي لشاشة Redmi 1A، إصدار شاشة شاومي Mi Display 1A، كما تأتي شاشة ريدمي بقدرة إستهلاك للطاقة 24 واط،على أن تتوفر للبيع في أول يونيو القدم بسعر 84 دولار أمريكي، أي ما يعادل 1,330 جنيها مصريا.
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