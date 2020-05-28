أول شاشة عرض ذكية رخيصة الثمن.. شاومي تعلن عن Redmi 1A

أعلنت شركة Redmi ، العلامة التجارية الفرعية التابعة لشركة شاومي Xiaomi ، عن أول شاشة عرض ذكية ضمن فئة المنتجات رخيصة الثمن، يطلق عليها اسم Redmi 1A، وهى متاحة للحجز المسبق عبر Xiaomi Xiaomi Mall و Xiaomi Youpin بسعر 84 دولارا.





ووفقا لما ذكره موقع "gizchina" التقني، تأتي شاشة شاومي الذكية Redmi 1A، بشاشة من نوع IPS، وبقياس 23.8 بوصة، ومع دقة عرض 1080 بيكسل، ودعم زاوية عرض 178 درجة، وتتميز بإطارات نحيفة في ثلاثة جهات من الشاشة، بينما تأتي بحجم أكبر في الجزء السفلي من الشاشة.









وتصل سماكة شاشة Redmi 1A، في أنحف أجزائها إلى 7.3مللميتر، كما تدعم معايير Rheinland التي تضمن إنخفاض الضوء الأزرق في الشاشة، وتأتي شاشة ريدمي الذكية بمعدل سطوع 250 شمعة في المتر المربع، مع معدل تحديث إطارات في الشاشة 60 هرتز، وسبة عرض إلى ارتفاع 16: 9.





وأكدت شاومي على أن شاشة Redmi 1A تدعم ضبط دقيق لزاوية عمود التثبيت لحماية الشاشة الذكية، ويحتوي الجزء الخلفي للشاشة منفذ VGA / D-Sub ومدخل HDMI، وتعد الشركة الصينية بضمان الشاش لمدة ثلاثة سنوات.



