ارتفاع مبيعات شاومي بنسبة 13.6٪ خلال الربع الأول من عام 2020

أعلنت شركة شاومي XIAOMI الصينية، ارتفاع أرباحها بشكل عام في الربع الأول من عام 2020، على الرغم من وضع الصعب الذي يتعرض له السوق حاليا، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.









ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ارتفع إجمالي إيرادات " شاومي " في الربع الأول من عام 2020، بنسبة 13.6٪ على أساس سنوي إلى 49.7 مليار يوان صيني (أي ما يعادل 7 مليار دولار)، مقارنة بـ 43.76 مليار يوان في الفترة نفسها من العام الماضي.

















وقد ارتفعت إيرادات الشركة الصينية بشكل ملحوظ، لتصل إلى 7.56 مليار يوان صيني، بنسبة زيادة تقدر بـ 44.9٪، على الرغم من ارتفاع نفقات البحث والتطوير والتى بلغت قيمتها 1.9 مليار يوان صيني بنسبة زيادة سنوية بزيادة 13.4٪.









وحصلت شاومي أكبر ثاني شركة صينية للهواتف المحمولة بعد هواوي، على 60٪ من إجمالي إراداها من عائدات الهواتف الذكية، التي جلبت 30.3 مليار يوان صيني بزيادة 12.3٪ على أساس سنوي، حيث ارتفع عدد الشحنات إلى 29.2 مليون وحدة، وهو ما يمثل زيادة بسيطة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.









ويشير محللون في شركة تحليلات السوق Canalys، إلى أن شاومي Xiaomi، تحتل المركز الرابع عالميا بين أكثر شركات الهواتف المحمولة ربحية على مستوى العالم، بحصة سوقية تبلغ 11.1٪.









وحققت علامة شاومي التجارية المزدوجة نجاحا كبيرا، بعد أن بلغ إجمالي شحنات هواتفها الرائدة Mi 10 وMi 10 Pro، أكثر من مليون وحدة تم شحنها في الفترة من فبراير إلى مارس، وفي الوقت نفسه، حصل هاتف ريدمي العلامة الفرعية لشاومي "Redmi Note 8" على لقب أكثر الهواتف مبيعا في الربع الأول من 2020.









وتشير الزيادة في متوسط ​​سعر البيع بنسبة 7.2٪ مقارنة بالعام الماضي، إلى أن هواتف الشركة المتميزة قد نالت إعجاب المستخدمين، وتقول شاومي Xiaomi إن إصداراتها من هواتف الجيل الخامس 5G، حققت نسبة بيع بلغت 25.9٪ في الصين فقط.









وارتفعت مبيعات شاومي من سماعات الأذن Mi TWS بأكثر من 600٪، وتأتي نصف عائدات شاومي في الربع الأول من 2020، من خارج الصين، حيث إن مبيعات شاومي ارتفعت في أوروبا 58.3٪، كما زادت الشحنات في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط بشكل كبير.