مفاجأة لأصحاب هواتف شاومي.. إطلاق واجهة تشغيل MIUI 12 رسميًا.. صور

أعلنت شركة شاومي الصينية عملاق صناعة الهواتف الذكية عن إصدارها رسميًا واجهة المستخدم الجديدة MIUI 12، والتى تأتى بمجموعة من الميزات والتحسينات لهواتف Xiaomi و Redmi فى جميع أنحاء العالم، بعدما أتاحتها اليوم لمستخدميها فى الصين.













وبحسب موقع gizchina التقني، تأتى الواجهة الجديدة بمجموعة من الإضافات والوظائف الجديدة ومنها الرسوم المتحركة الجديدة التى تتيح للمستخدمين حرية التنقل فى الشاشة الرئيسية بسلاسة أكبر وأكثر واقعية، كما جاءت واجهة مستخدم MIUI 12 بتطبيق جديد للكاميرا.













وحصلت واجهة مستخدم MIUI 12 على مجموعة من الخلفيات الديناميكية الجديدة، لتعطى تجربة مميزة ومثيرة للغاية على مظهر الهاتف بمجرد فتح القفل، مع واجهة إعدادات جديدة تتيح للمستخدمين التنقل داخلها بشكل أكثر راحة وانسيابية، بالإضافة إلى مجموعة من الرسوم المتحركة عند تنفيذ إجراء معين أو الضغط على زر.

















ومن أهم ما يميز واجهة MIUI 12 هو الوضع المظلم Dark Mode والذي سيمكن استخدامه على جميع تطبيقات الهاتف ومنها الفيسبوك ولينكد إن وغيرها، ولن يكون مقتصرًا على التطبيقات الأساسية للهاتف فقط.













كما تقدم الواجهة الجديدة MIUI 12 الكثير من الميزات والإضافات ومن ضمنها وضع الشاشة النشط، ومراقبة النوم والحركة الذي يمكنك من معرفة عدد ساعات النوم وحساب عدد الخطوات دون الحاجة إلى ارتداء ساعة ذكية أو سوار رياضي، فضلًا عن ميزة الخصوصية وأذونات السماح "Permissions".













وقالت شومي عن واجهتها الجديدة إنها أوا نظام تشغيل محسن فى العالم يجتاز اختبار حماية الخصوصية لأنظمة تشغيل أندرويد ويوفر خصوصية أكبر للمستخدم.















