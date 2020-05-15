بسعر منخفض.. شاومي تطلق سماعتها اللاسلكية الأحدث Mi AirDots 2 SE

كشفت شركة شاومي ، النقاب عن إصدار جديد من السماعات اللاسلكية Mi AirDots 2 SE، والتي تأتي مع تصميم يحاكي سماعات آبل الشهيرة AirPod، ولكن بسعر منخفض، وهي متاحة للحجز المسبق في الصين بدءا من 19 مايو بسعر 24 دولار أمريكي.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تنطلق سماعات شاومي اللاسلكية Mi AirDots 2 SE، بميزة AAC ، ولا تدعم تنسيق LHDC، كما تدعم تقنية البلوتوث 5.0 للإتصال بهاتفك، على أن يتم إرسال الإشارة في نفس الوقت إلى كل جهة من السماعة، لدعم ميزة الإتصال الثابت في السماعة اللاسلكية.





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وتزن كل جهة من سماعة Mi AirDots 2 SE بوزن 4.7 جرام فقط، كما تدعم عمر شحن يصل إلى 5 ساعات من الإستماع، بينما تأتي الحافظة بوزن 48 جرام، مع عمر شحن إضافي للسماعات يصل إلى 20 ساعة.





ويمكن شحن حافظة سماعات Mi AirDots 2 SE اللاسلكية من شاومي، في فترة 1.5 ساعة باستخدام كابل USB-C، إلا أن السماعة لا تدعم ميزة الشحن اللاسلكي.





وتمتاز سماعة Mi AirDots 2 SE، بميزة التحكم باللمس، مع تقنية لإدراك إزالة السماعة لإيقاف التشغيل المؤقت، ومن ثم يتم إستئناف التشغيل عند إرتداء السماعة اللاسلكية من جديد.





وتدعم سماعة شاومي الجديدة Mi AirDots 2 SE ميزة إلغاء الضوضاء، لخفض الضوضاء أثناء المكالمة، إلا أن السماعة لا تدعم تقنية إلغاء الضوضاء النشطة.