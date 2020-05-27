ريدمي تعلن عن سلسلة 10X.. بتقنية الجيل الخامس 5G وبسعر أرخص.. فيديو

كشفت شركة ريدمي Redmi ، العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي ، عن أحدث هواتفها ضمن سلسلة 10x، وهم 10x 5G و 10x Pro ، بالإضافة إلى 10X 4G وهو Redmi Note 9 الذي تم تغيير علامته التجارية للسوق الصينية.





وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يدعم الهاتفان الاتصال الثنائي الوضع بشبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى دعم شريحتي 5G، ويمتازان بشاشة AMOLED، ومعالج من نوع MediaTek Dimensity 820.





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ويحتوي هاتفى Redmi 10X و Redmi 10X Pro ، شاشة بقياس 6.57 بوصة ومن نوع AMOLED وبدقة +FHD ، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء يحتوي الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل في نسخة 10X 5G، وأما نسخة 10X Pro فتأتي بدقة 20 ميجابكسل، إلى جانب طبقة حماية بزجاج من نوع Gorilla Glass 5.





ويعمل الهاتفان بمعالج من نوع MediaTek Dimensity 820، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت في هاتف 10x 5G، وبسعة 8 جيجابايت في هاتف 10X Pro، وبالنسبة لذاكرة التخزين الداخلية تأتي بسعة 64 أو 256 جيجابايت. وكما يعمل الهاتفان بواجهة المستخدم MIUI 12 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.





Redmi 10X 5G





ويأتي كلا الهاتفان بطارية بقوة 4520 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واط في هاتف 10X 5G، وباستطاعة 33 واط في 10X Pro. ويأتي الهاتفان مع مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP53، ومنفذ لسماعات الأذن، ويدعم 10X Pro تقنية NFC.





ولعشاق التصوير، يأتي الهاتفان بإعداد كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، أما هاتف 10X Pro، يمتاز بوجود كاميرا لتصوير العمق بدقة 8 ميجابكسل وتقريب بصري بمعدل 3x، وتقنية التثبيت البصري، بالإضافة إلى كاميرا لتصوير الأجسام القريبة بدقة 5 ميجابكسل.

10X Pro





وسيتوفر هاتفى سلسلة Redmi 10X، بأربعة خيارات لونية هي:الأزرق، والوردي، والذهبي، والأبيض، وستبدأ مبيعات هاتف 10X 5G، اعتبارا من الأول من يونيو المقبل بسعر :





يعادل 224 دولارا أمريكيا لخيار 6 / 64 جيجابايت.





وبسعر يعادل 252 دولارا أمريكيا لخيار 6 / 128 جيجابايت.





وبسعر يعادل 294 دولارا أمريكيا لخيار 8 / 128 جيجابايت.





وبسعر يعادل 336 دولارا أمريكيا لخيار 8 / 256 جيجابايت.





وسيبدأ بيع هاتف 10X Pro، اعتبارا من 6 يونيو القادم، بسعر :





يعادل 322 دولارا أمريكيا لخيار 8 / 128 جيجابايت.





وبسعر يعادل 364 دولارا أمريكيا لخيار 8 / 256 جيجابايت.





وأما بالنسبة لهاتف Redmi 10X 4G، فسيأتي بسعر 140 دولارا أمريكيا لخيار 4/128 جيجابايت، وبسعر 168 دولارا أمريكيا لخيار 6/128.