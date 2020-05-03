AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

شاومى تصدر هواتف Redmi K30i بجودة كاميرا أقل للحفاظ على أسعارها

الأحد 03/مايو/2020 - 01:02 ص
شاومى تصدرهواتف Redmi
شاومى تصدرهواتف Redmi K30i بجودة كاميرا أقل للحفاظ على أسعار
Advertisements
ندى على
قررت شركة Redmi ريدمى التابعة لشركة شاومى الصينية إصدار سلسلة هواتف Redmi K30i بجودة كاميرا أقل وذلك للحفاظ على إبقاء أسعارها منخفضة للجمهور. 

ووفقا لموقع GSMArena فإن ريدمى قد أصدرت هواتفها السابقة Redmi K30 بكاميرا رئيسية 64 ميجابيكسل حيث كان من المفترض أن تصدر السلسلة الجديدة بنفس دقة الكاميرا ولكنها تراجعت وجعلتها 48 ميجابيكسل. 


وتأتى هواتف Redmi K30i ب 4 كاميرت خلفية الأساسية التى تم تخفيضها إلى  48  ميجابيكسل،  والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابيكسل، والثالثة بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق، أما الرابعة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة.

وتحتوى هواتف Redmi K30i ، على ذاكرة وصول العشوائي 6 جيجابايت رام ، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 جيجابايت. 

وستقوم شركة ريدمى بإصدار هواتف Redmi K30i بتقنية الجيل الخامس من الاتصالقات 5G، كما أنه من المحتمل أن تأتى الهواتف بمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاومي تطلق النسخة العالمية من Mi 10 وMi 10 Pro.. تعرف على المواصفات والسعر

شاومي تعمل على هاتف جديد بكاميرا خارقة.. لأول مرة في جهاز أندرويد

شاومي تطلق Redmi Note 9S عملاق الفئة المتوسطة.. تعرف على السعر والمواصفات

قريبا.. شاومي تطلق هاتف Redmi K30i بمعدل تحديث للشاشة 120HZ

للبنات فقط..أفضل هواتف ذكية فى الأسواق.. تبدأ من 2500 جنيه

5 كاميرات وبطارية 4160 مللي أمبير.. شاومي تطلق Xiaomi Mi 10 Youth بسعر خرافي

ترشيحاتنا

طلب من زوجته تصوير فيلم جنسي.. شيماء: عايز يبيع شرفى عشان المخدرات

القصة الكاملة لمقلب بدرية طلبة وفبركة رامز مجنون رسمي

وزير التعليم يكشف موعد إصدار بيان طريقة تسليم أبحاث طلاب المدارس

بـ الأحمر الأوف شولدر.. لقاء الخميسى فى إطلالة مبهرة.. شاهد

انخفاض معدل وفيات كورونا في مصر .. تفاصيل بيان الصحة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز الأخضر؟

AdvertisementS

خطأ فادح من بدرية طلبة يكشف علمها بمقلب رامز مجنون رسمي

بعد إعلانها رسميا.. ننشر طرق تسليم المشروعات البحثية لطلاب المدارس | البيان كاملًا

أمل جديد.. رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا: نتائج العلاج باستخدام بلازما دم المتعافين مبشرة

بشرى أم أكذوبة.. هل صح عن النبي زوال الفيروسات مع طلوع الثريا في شهر مايو

جثة ملقاه في مقلب قمامة.. حبس شخص بتهمة قتل طفل فشل في اغتصابه بالساحل

وزير التعليم يكشف موعد إصدار بيان طريقة تسليم أبحاث طلاب المدارس

وزير التعليم: تسليم الأبحاث الورقية في المدارس سيتم بالكمامة والجوانتي

الصحة: خروج 62 مصابا بكورونا من المستشفيات وارتفاع عدد المتعافين إلى 1522

تقرير استخباراتي: الصين دمرت أدلة إثبات تورطها في نشر فيروس كورونا

مصير الدوري الممتاز.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع اتحاد الكرة اليوم

مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي بالعراق

4 خطوات يجب أن يتبعها طلاب المدارس في حالة تسليم المشروع البحثي ورقيا .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز الأخضر؟

بالشعر الأحمر الناري .. سولاف فواخرجي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

نتيجة من أول جلسة.. تعرف على السن المناسب ومزايا الهايفو للبشرة