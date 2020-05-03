شاومى تصدر هواتف Redmi K30i بجودة كاميرا أقل للحفاظ على أسعارها

قررت شركة Redmi ريدمى التابعة لشركة شاومى الصينية إصدار سلسلة هواتف Redmi K30i بجودة كاميرا أقل وذلك للحفاظ على إبقاء أسعارها منخفضة للجمهور.





ووفقا لموقع GSMArena فإن ريدمى قد أصدرت هواتفها السابقة Redmi K30 بكاميرا رئيسية 64 ميجابيكسل حيث كان من المفترض أن تصدر السلسلة الجديدة بنفس دقة الكاميرا ولكنها تراجعت وجعلتها 48 ميجابيكسل.









وتأتى هواتف Redmi K30i ب 4 كاميرت خلفية الأساسية التى تم تخفيضها إلى 48 ميجابيكسل، والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابيكسل، والثالثة بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق، أما الرابعة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة.





وتحتوى هواتف Redmi K30i ، على ذاكرة وصول العشوائي 6 جيجابايت رام ، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 جيجابايت.





وستقوم شركة ريدمى بإصدار هواتف Redmi K30i بتقنية الجيل الخامس من الاتصالقات 5G، كما أنه من المحتمل أن تأتى الهواتف بمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز.



