AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

شاومي تصدر واجهة MIUI 12 .. تعرف على مميزاتها والهواتف التى ستحصل عليها

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:01 ص
تعرف على مميزاتها
تعرف على مميزاتها والهواتف التى ستحصل عليها
Advertisements
ندى على
قامت شركة شاومى الصينية اليوم، بإصدار هاتفها المتميز Xiaomi Mi 10 Youth من الفئة المتوسطة، والذى يتميز بإمكانيات عالية وسعر مناسب، وبالتزامن مع إصدار الهاتف قامت أيضا بإصدار واجهة نظام التشغيل MIUI 12 .

ووفقا لموقع GSMArena فإن الشركة مع إطلاقها اليوم لهاتف Xiaomi Mi 10 Youth فإنها لن تستخدم واجهة الجديدة MIUI 12 معه وإنما سيظل الهاتف يستخدم الواجهة القديمة  MIUI 11.

5 كاميرات وبطارية 4160 مللي أمبير.. شاومي تطلق Xiaomi Mi 10 Youth بسعر خرافي

ولكن ماذا يعنى إطلاق واجهة المستخدم MIUI 12 الجديدة من شاومى، تعتبر MIUI 12 هى أحدث واجهة من نظام تشغيل نظام Android 10 وتقدم مجموعة كبيرة من التحسينات المرئية إلى جانب عناصر تحكم في الخصوصية وتنظيم للإيماءات، بالإضافة إلى وضع داكن.

ومن ضمن الميزات الأخرى ميزة Always On Display بالإضافة إلى تحسين حالة وضع التطبيقات على الشاشة، وذلك مع ميزة الرد السريع.

وأصدرت شركة شاومى واجهة المستخدم MIUI 12 لأجهزتها في الصين حيث من المفترض أن تصدر بعض ذلك على الأجهزة في الأسواق العالمية في شهر يونيو القادم.

وستحصل أجهزة  شاومى  Mi 10 Youth Edition و Mi 10 Pro و Mi 10 ، وأجهزة ريدمى K30 Pro Zoom و K30 5G و K30 و K20 Pro Premium و K20 على واجهة  MIUI 12 عند إصدارها في شهر يونيو.

 وستحصل باقى الأجهزة تباعا مثل هواتف شاومى Mi Mix 3 و Mi Mix 2s و Mi CC9 Pro و Mi CC9 و Mi CC9 Meitu Edition و Mi 9 SE  على الواجهة الجديدة.

قبل أيام من إطلاقه رسميا.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Redmi Note 9 Pro

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاومى تواصل إبهار العالم.. إصدار هاتف Black Shark 3 5G بإمكانات فائقة .. مواصفات

بعد نفاده.. الصين تطرح هذا الهاتف من جديد "السعر والمواصفات"

تسريبات تكشف عن موعد إطلاق هاتف شاومي القادم Redmi K30 Pro

شاومي تطلق النسخة العالمية من Mi 10 وMi 10 Pro.. تعرف على المواصفات والسعر

Mi 10 Pro| هاتف جديد من شاومي يتحدي كورونا.. إليك السعر والمواصفات

شاومي تعمل على هاتف جديد بكاميرا خارقة.. لأول مرة في جهاز أندرويد

ترشيحاتنا

بمكياج جذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

نقابة الإعلاميين تتهم رامز جلال بـ السادية وتصدر بيانا عاجلا ضده

سعر غير متوقع لـ جمبسوت أمينة خليل في برنامج رامز جلال.. صور

بعد مقلب رامز في ياسمين صبري.. أول ظهور لـ أبو هشيمة

من 150 إلى 375 جنيها شهريا.. صرف حافز إضافي لموظفي الدولة أول يوليو المقبل

نستلة مصر تشدد على الإجراءات الاحترازية اللازمة وتعلق العمل بإحدى مصانعها مؤقتا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على السيارة الإيطالية الفاخرة المزيفة فى الصين.. صور

بعد سعر حقيبتها الصادم.. تعرف على ثمن حذاء ياسمين صبرى فى برنامج رامز جلال

بعدما طلبت من رامز جلال خلعه.. تعرف على ماركة حذاء أمينة خليل المثير للجدل.. صور