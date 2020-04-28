شاومي تصدر واجهة MIUI 12 .. تعرف على مميزاتها والهواتف التى ستحصل عليها

قامت شركة شاومى الصينية اليوم، بإصدار هاتفها المتميز Xiaomi Mi 10 Youth من الفئة المتوسطة، والذى يتميز بإمكانيات عالية وسعر مناسب، وبالتزامن مع إصدار الهاتف قامت أيضا بإصدار واجهة نظام التشغيل MIUI 12 .ووفقا لموقع GSMArena فإن الشركة مع إطلاقها اليوم لهاتف Xiaomi Mi 10 Youth فإنها لن تستخدم واجهة الجديدة MIUI 12 معه وإنما سيظل الهاتف يستخدم الواجهة القديمة MIUI 11.ولكن ماذا يعنى إطلاق واجهة المستخدم MIUI 12 الجديدة من شاومى، تعتبر MIUI 12 هى أحدث واجهة من نظام تشغيل نظام Android 10 وتقدم مجموعة كبيرة من التحسينات المرئية إلى جانب عناصر تحكم في الخصوصية وتنظيم للإيماءات، بالإضافة إلى وضع داكن.ومن ضمن الميزات الأخرى ميزة Always On Display بالإضافة إلى تحسين حالة وضع التطبيقات على الشاشة، وذلك مع ميزة الرد السريع.وأصدرت شركة شاومى واجهة المستخدم MIUI 12 لأجهزتها في الصين حيث من المفترض أن تصدر بعض ذلك على الأجهزة في الأسواق العالمية في شهر يونيو القادم.وستحصل أجهزة شاومى Mi 10 Youth Edition و Mi 10 Pro و Mi 10 ، وأجهزة ريدمى K30 Pro Zoom و K30 5G و K30 و K20 Pro Premium و K20 على واجهة MIUI 12 عند إصدارها في شهر يونيو.وستحصل باقى الأجهزة تباعا مثل هواتف شاومى Mi Mix 3 و Mi Mix 2s و Mi CC9 Pro و Mi CC9 و Mi CC9 Meitu Edition و Mi 9 SE على الواجهة الجديدة.