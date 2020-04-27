5 كاميرات وبطارية 4160 مللي أمبير.. شاومي تطلق Xiaomi Mi 10 Youth بسعر خرافي

أعلنت شركة شاومى الصينية رسميا اليوم، الإثنين، عن هاتفها Xiaomi Mi 10 Youth والذى يحتوى على إمكانيات عالية للغاية ولكن بسعر رخيص.





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Xiaomi Mi 10 Youth يعد تحفة فنية جديدة من شركة شاومى حيث يجمع الهاتف بين مكونات Mi 10 Lite 5G ولكن بسعر رخيص مقارنة بإمكانياته العالية، حيث صنفته شاومى ضمن فئة الهواتف المتوسطة، وفيما يلى مواصفات هاتف شاومى Mi 10 Youth :

شاشة هاتف Xiaomi Mi 10 Youth







ويأتى هاتف Xiaomi Mi 10 Youth بشاشة بقياس 6.57 بوصة، من نوع AMOLED ، وبدقة Full HD+، مع معدل تحديث للشاشة يصل إلى 180 هرتز، إضافة إلى قارئ بصمة إصبع تحت الشاشة.







كاميرات هاتف Xiaomi Mi 10 Youth







4 كاميرات خلفية وكاميرا أمامية

ويتميز هاتف Xiaomi Mi 10 Youth باحتوائه على 4 كاميرات خلفية الأولى بمستشعر رئيسي 48 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f/1.8 ، والكاميرا الثانية 8 ميجابيكسل بعدسة بزاوية واسعة 120 درجة بفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الثالثة 8 ميجابيكسل مع مستشعر telephoto للعمق بعدسات periscope و OIS ودعم تكبير بصري حتى 5 مرات، وتكبير hybrid حتى 50 مرة، أما الكاميرا الرابعة 2 ميجا بيكسل بعدسة مكبرة للتركيز على العمق. أما الكاميرا الأمامية فبدقة 16 ميجابيكسل .







كما يدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، وتسجيل بالحركة البطيئة عند 960 إطار لكل ثانية وبدقة 720 بيكسل.





بطارية هاتف Xiaomi Mi 10 Youth







وتأتى بطارية هاتف Xiaomi Mi 10 Youth بسعة 4.160 مللى أمبير مع خاصية الشحن السريع بسعة 22.5 .







معالج هاتف Xiaomi Mi 10 Youth







ويحتوى هاتف Xiaomi Mi 10 Youth على معالج من نوع Snapdragon 765G chipset كما يدعم تقنية الخامس للاتصالات 5G .







سعر هاتف Xiaomi Mi 10 Youth







ويأتى هاتف Xiaomi Mi 10 Youth بنسختين الأولى بذاكرة وصول عشوائى 6 جيجا بايت رام ومساحة داخلية ب 64 جيجا بايت بسعر 300 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 4.725 جنيها.







أما النسخة الثانية فتأتى بـ 8 جيجا بايت رام و 256 جيجا بايت بسعر بسعر 400 دولار أمريكى أى ما يعادل 6.300 جنيه مصرى.