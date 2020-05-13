نفاد هاتف Redmi Note 9 Pro Max خلال دقائق بعد طرحه فى الهند..صور

مع بدء طرح هاتف Redmi Note 9 Pro Max فى السوق الهندي نفذ مخزون الهاتف تمامًا من الأسواق خلال بضع دقائق، بحسب تصريحات مانو جين المدير التنفيذ الرئيس التنفيذى لشركة شاومى فى الهند، والذى أكد على أنه سيتم تزيود مخازن الشركة بالهاتف من جديد فى الأسبوع المقبل.

ويأتي هاتف Redmi Note 9 Pro Max بشاشة قياس 6.67 بوصة وبدقة وبدقة Full HD+، وثقب أو نوتش فى أعلى منتصف الشاشة يحتوى على الكاميرا الأمامية لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.





ويمتلك Redmi Note 9 Pro Max معالجا قويًا من نوع Snapdragon 720G SoC، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية، وذاكرة وصول عشوائى رام سعة 6 جيجابايت، بالإضافة لنظام أندرويد 10، بواجهة مستخدم MIUI 11.

ولمحبي التصوير جاء Redmi Note 9 Pro Max بكاميرا أساسية رباعية بدقة 64 و 8 و 5 و 2 ميجابكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

وزودت شاومي هاتفها Redmi Note 9 Pro Max ببطارية سعة 5020 مللي أمبير، والتى تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، كما وفرته فى ثلاثة ألوان هى الأسود والأخضر الفيروزي والأزرق، مقابل 240 دولار أمريكي ما يعادل 3780 جنيهًا مصريًا.