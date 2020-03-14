شاومي تطرح Redmi Note 9 Pro Max في هذا اليوم.. المواصفات والسعر.. صور

طرحت شركة شاومي Xiaomi الصينية، هاتفي Redmi Note 9 Pro وRedmi Note 9 Pro Max، اللذان أعلنت عنهما العلامة التجارية التابعة لها Redmi يوم الخميس الماضي، والمقرر طرحه يوم 25 من الشهر الجاري.





شاومي من خلاله إحياء تجربة الشاشة الكبير بعد سلسلة Mi Max. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يشمل هاتف Redmi Note 9 Pro Max، العديد من المواصفات الرائعة، والذى تعيدمن خلاله إحياء تجربة الشاشة الكبير بعد سلسلة Mi Max.





- مواصفات Redmi Note 9 Pro Max:





يحتوي Redmi Note 9 Pro Max على معالج Snapdragon 720G المصنع وفق تقنية 8 نانومتر، بالإضافة إلى 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.









اقرأ أيضاً:





وتوجد الكاميرات الخلفية الأربعة ضمن مربع في الوسط مع وجود فلاش LED في الأسفل، وتتكون الكاميرا من عدسة أساسية بدقة 64 ميجابيكسل بمستشعر Samsung GW1 وعدسة ثانية بجانبها بدقة 8 ميجابيكسل واسعة الزاوية مع مجال رؤية 119 درجة، بينما خصصت الشركة الصف السفلي لعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل.











ويدعم هاتف Redmi Note 9 Pro Max التصوير بتنسيق الصورة الخام RAW مع وضع ليلي محسن، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، وهي أعلى دقة تتوفر في هاتف ذكي من سلسلة Redmi Note.





ويأتي Redmi Note 9 Pro Max ببطارية ضخمة بسعة 5020 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، مع توفير الشاحن ضمن العلبة بشكل مجاني، ويحتوي الهاتف على زجاج Gorilla Glass 5 على كلا الجانبين لحماية إضافية.





- سعر Redmi Note 9 Pro Max:

يتوفر بثلاثة ألوان مختلفة هي الأزرق والأبيض والأسود، ويتوفر الجهاز الجديد للبيع بسعر 200 دولار لنسخة 6/64 جيجابايت، وبسعر 230 دولارا لنسخة 6/128 جيجابايت، وبسعر 255 دولارا لنسخة 8/128 جيجابايت.