شاومي تعلن رسميا عن هاتف Black Shark 3 للألعاب..تعرف على السعر والمواصفات..صور

أصدرت بلاك شارك "Black Shark"، العلامة التجارية الفرعية التابعة لشركة شاومي "Xiaomi"، والمتخصصة في مجال هواتف الألعاب، أمس، الجيل الثالث من هواتفها الذكية، التي جاءت هذه المرة في طرازين.





وذكر موقع "gsmarena" التقني، أن الشركة الصينية أطلقت هاتفي بلاك شارك 3 Black Shark 3، وبلاك شارك 3 برو Black Shark 3 Pro، اللذين يقدمان أفضل المواصفات التي تؤهلهما لتشغيل الألعاب القوية، بما في ذلك معالج كوالكوم الأحدث سنابدراجون 865، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G. كما يمتاز الهاتفان بالجيل الرابع من نظام التبريد السائل.





- مواصفات هاتفى Black Shark 3 Pro و Black Shark 3:













ويختلف الهاتفان في المواصفات الخاصة بالشاشة، حيث يقدم هاتف "بلاك شارك 3" شاشة من نوع OLED بقياس 6.67 بوصة، وبدقة +FHD، أما بالنسبة لشاشة "لاك شارك 3 برو" فهي من نوع OLED بقياس 7.1 بوصة وبدقة 3120×1440 بكسل، ولأن الهاتفين موجهان لسوق الألعاب، تمتاز الشاشة بمعدل تحديث عال بواقع 90 هرتز.









ويعمل هاتفي شاومي للألعاب بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 865، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G ، وشبكة WiFi 6 كما يمتاز الهاتفان بالجيل الرابع من نظام التبريد السائل، ويأتي الهاتفان بسعة 8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، ولكن إصدار 12 جيجابايت فقط يأتي مع أحدث ذاكرة LPDDR5، ويستقر 8 جيجابايت على LPDDR4X. من ناحية التخزين ، هناك إصدار واحد فقط وهو 256 جيجابايت.









ويأتي الهاتفين، بـ 3 كاميرات خلفية بدقة 64 ميجابكسل للرئيسية، والثانية بدقة 13 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير العمق. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 20 ميجابكسل. وهناك منفذ لسماعات الأذن السلكية، ومكبرات صوت إستريو في الواجهة، ومنفذ USB-C.









ويمتاز هاتفا "بلاك شارك 3"، و"بلاك شارك 3 برو" الجديدان بدعم تقنية الشحن السلكي السريع باستطاعة 65 واط، واللاسلكي السريع باستطاعة 18 واط، ويحتوي الهاتف الأول بطارية باستطاعة 4,720 مللي أمبير/ الساعة، في حين يحتوي الآخر بطارية باستطاعة 5,000 مللي أمبير/ الساعة، وتقول شاومي: إن الهاتفين يشحنان بنسبة 50% في غضون 12 دقيقة فقط، وبنسبة 100% في غضون 38 دقيقة.









ومن الميزات الإضافية، فإن الهاتفين يدعمان 4 مناطق حساسة للضغط في الشاشة يمكن استخدامها لزيادة التحكم بالألعاب، ويأتي الهاتفان أيضا مع أزرار خاصة باسم Master Buttons.









وسيتوفر هاتف "بلاك شارك 3" في الصين، بسعر يعادل 500 دولار أمريكي لخيار 8 جيجابايت/128 جيجابايت، وبسعر يعادل 544 دولار أمريكي لخيار 12 جيجابايت/128 جيجابايت، وبسعر يعادل 573 دولار أمريكي لخيار 12 جيجابايت/256 جيجابايت. وسيتوفر هاتف "بلاك شارك 3 برو" اعتبارا من 11 مارس الجاري، بسعر يعادل 673 دولار أمريكي لخيار 8 جيجابايت/256 جيجابايت، وبسعر يعادل 716 دولار أمريكي لخيار 12 جيجابايت/256 جيجابايت.







