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تكنولوجيا

الهاتف الحرباء.. فيفو تعلن عن Apex 2020 بكاميرا تحت الشاشة.. صور ومواصفات

الأحد 01/مارس/2020 - 09:01 م
هاتف Vivo Apex 2020
هاتف Vivo Apex 2020
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة فيفو Vivo، النقاب عن نموذجها الجديد للهواتف الذكية APEX 2020 والذي كان من المفترض الإعلان عنه خلال حدث في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 بمدينة برشلونة الإسبانية، الذي أُلغي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكما اعتادت الشركة الصينية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فإن نموذجها APEX يكشف عما توصلت إليه من أحدث الابتكارات، إذ إن الهاتف يقدم بعض المواصفات التي لا تتوفر في أي هاتف ذكي آخر في السوق بسعر أقل.
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- مواصفات هاتف Vivo Apex 2020:

ويأتي هاتف فيفو APEX 2020 شاشة بقياس 6.45 بوصات وبدقة 2330×1080 بكسل، وهي تغطي الواجهة تماما، ولكن أبرز ما يميزها أن الكاميرا الأمامية ليست في قطع، أو في ثقب في الشاشة، بل إنها مخفية تحت الشاشة، وهي بدقة 16 ميجابكسل، وتمتاز الشاشة أيضا بأنها تنحني على جانبي الهاتف بزاوية 120 درجة على كلا الجانبين.



وتركز فيفو في هاتف Apex 2020،على الكاميرا الرئيسية والتي تتميز بدقة 48 ميجابكسل مع آلية لتثبيت الصورة تشبه حوامل التثبيت التي تستخدمها الكاميرات العادية، والتي تقول عنها الشركة الصينية: إن التقنية توفر زاوية ممتدة للتثبيت بنسبة 200% مقارنةً بأنظمة التثبيت البصري الأخرى المستخدمة في الهواتف الذكية، وتسمح أيضًا بتحسين التصوير الليلي، أما الكاميرا الخلفية الأخرى فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع معدل تقريب بصري يتراوح بين 5x إلى 7.5x.

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ويعمل جهاز Apex 2020 بواسطة معالج Qualcomm Snapdragon 865، ويأتي مع سعة تخزينية للذاكرة الداخلية رام 12/256،ويتم تشغيله بنظان التشغيل التابع لجوجل Android 10.

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ولا يحتوي الهاتف على منافذ أو ثقوب من أي نوع ، لكنه يأتي مع تقنية Vivo اللاسلكية Wireless Super FlashCharge 60W، والتي تعد مطالبات الشركة أسرع من الشحن السلكي التقليد ، ويمكن إعادة شحن الهاتف ببطارية 2000 مللي أمبير في الساعة في غصون 20 دقيقة.

Image result for Vivo's new Apex concept phone has zero ports and a 7.5x optical zoom camera

Image result for Vivo's new Apex concept phone has zero ports and a 7.5x optical zoom camera

Image result for Vivo's new Apex concept phone has zero ports and a 7.5x optical zoom camera
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