شاومي تطلق Redmi Note 9 Pro و Max بشاشة كبيرة وبطارية عملاقة.. صور

Redmi اليوم. أوقفت شركة شاومي Xiaomi ، سلسلة Mi Max بعد ثلاثة أجيال من الهواتف الذكية، لكنها تعيد الآن إحياء تجربة الشاشة الكبيرة مع هاتفي Redmi Note 9 Pro و Redmi Note 9 Pro Max، اللذان أعلنت عنهما العلامة التجارية التابعة لهااليوم.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يحتوي الهاتفان على شاشة مقاس 6.67 بوصة وبدقة 2400×1080 بيكسل في جسم مضغوط، بالإضافة إلى أربع كاميرات في الخلف، وكاميرا أمامية داخل فتحة على شكل ثقب.





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- مواصفات وسعر Redmi Note 9 Pro Max:





يحتوي Redmi Note 9 Pro Max على معالج Snapdragon 720G المصنع وفق تقنية 8 نانومتر، بالإضافة إلى 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.





وتوجد الكاميرات الخلفية الأربعة ضمن مربع في الوسط مع وجود فلاش LED في الأسفل، وتتكون الكاميرا من عدسة أساسية بدقة 64 ميجابيكسل بمستشعر Samsung GW1 وعدسة ثانية بجانبها بدقة 8 ميجابيكسل واسعة الزاوية مع مجال رؤية 119 درجة، بينما خصصت الشركة الصف السفلي لعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل.





ويدعم هاتف Redmi Note 9 Pro Max التصوير بتنسيق الصورة الخام RAW مع وضع ليلي محسن، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، وهي أعلى دقة تتوفر في هاتف ذكي من سلسلة Redmi Note.





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ويأتي Redmi Note 9 Pro Max ببطارية ضخمة بسعة 5020 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، مع توفير الشاحن ضمن العلبة بشكل مجاني.





ويحتوي الهاتف على زجاج Gorilla Glass 5 على كلا الجانبين لحماية إضافية، ويتوفر بثلاثة ألوان مختلفة هي الأزرق والأبيض والأسود، ويتوفر الجهاز الجديد للبيع بسعر 200 دولار لنسخة 6/64 جيجابايت، وبسعر 230 دولار لنسخة 6/128 جيجابايت، وبسعر 255 دولار لنسخة 8/128 جيجابايت.





- مواصفات وسعر هاتف Redmi Note 9 Pro:





إلى جانب جهاز Redmi Note 9 Pro Max، أعلنت شاومي أيضا عن هاتف Redmi Note 9 Pro، ولكن مع بعض الاختلافات الرئيسية في الكاميرا وسرعات الشحن.





وتوجد الكاميرات الخلفية الأربعة ضمن مربع في الوسط مع وجود فلاش LED في الأسفل، وتتكون الكاميرا من عدسة أساسية بدقة 48 ميجابيكسل بمستشعر ISOCELL Bright GM2 وعدسة ثانية بجانبها بدقة 8 ميجابيكسل، واسعة الزاوية مع مجال رؤية 119 درجة.





بينما خصصت الشركة الصف السفلي لعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، ويدعم هاتف Redmi Note 9 Pro التصوير بتنسيق الصورة الخام RAW مع وضع ليلي محسن، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.





ويحتوي Redmi Note 9 Pro على معالج Snapdragon 720G المصنع وفق تقنية 8 نانومتر، بالإضافة إلى 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.





ويأتي Redmi Note 9 Pro ببطارية ضخمة بسعة 5020 مللي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 18 واط، ويحتوي الهاتف على زجاج Gorilla Glass 5 على كلا الجانبين لحماية إضافية، ويتوفر بثلاثة ألوان مختلفة هي الأزرق والأبيض والأسود، ويتوفر الجهاز الجديد للبيع بسعر 175 دولار لنسخة 4/64 جيجابايت، وبسعر 215 دولار لنسخة 6/128 جيجابايت.