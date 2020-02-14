AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

متفوقا على هواوي Mate 30.. هاتف شاومي الجديد يمتلك أفضل كاميرا

الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:01 م
Mi 10
Mi 10
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة شاومي "Xiaomi"، مؤخرا عن هاتفها الذكي الأحدث Mi 10، والذي يمتاز ببعض المواصفات القوية خاصة فيما يتعلق بالكاميرا، إذ يقدم كاميرا بدقة 108 ميجابكسل، ليحصل بذلك على المركز الأول على مؤشر DxOMark، متفوقا على هاتف هواوي Mate 30 Pro 5G.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، حصل هاتف Mi 10 على 124 نقطة على مؤشر DxOMark، والذي يعد الأشهر في اختبار وتقييم جودة الصور في الكاميرات الرقمية والهواتف الذكية، متفوقا على هاتف هواوي الذي كان مهيمنا على المركز الأول منذ سبتمبر الماضي بمجموع 123 نقطة.

وتخضع الهواتف التي يختبرها موقع DxOMark للعديد من الاختبارات قبل إضافتها إلى المؤشر، بما في ذلك اختبار الكاميرات الأمامية، والخلفية، والصور الثابتة، والفيديو، بالإضافة إلى اختبار أشياء أخرى، مثل التصوير العريض، والمزايا الجديدة التي توفرها الكاميرا.

ويحتوي هاتف شاومي Mi 10 Pro على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل والتي تتميز بمستشعر بقياس 1/1.33 بوصة، وفتحة عدسة كبيرة جدا f/1.69. وبالإضافة إلى ذلك، يمتاز الهاتف ببنية عدسات من نوع 8P، ودعم تقنيات التثبيت البصري، والتثبيت الإلكتروني. ويقدم الهاتف أيضا كاميرا لتصوير العمق بدقة 12 ميجابكسل مع دعم التقريب البصري بمعدل 2x مع حساس 1/2.6 بوصة وفتحة عدسة f/2.0.

كما يقدم هاتف شاومي الأحدث كاميرا ثالثة للتصوير العميق الطويل بدقة 8 ميجابكسل، وهي تدعم التقريب الهجين بمعدل 10x، أما الكاميرا الرابعة فهي بدقة 20 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض.

ويدعم Mi 10 بفضل المزايا البرمجية التقريب الرقمي بمعدل يتراوح بين 0.6x إلى 50x. كما يمتاز بدعم التصوير بتقنية المدى الديناميكي العالي (HDR)، ويمتاز بدعم التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

يشار إلى أن مجموع 124 نقطة الذي حصل عليه الهاتف يشمل الكاميرا، ولكن هناك تفصيلات أخرى تتعلق بالقدرة على التقاط الصور وتسجيل الفيديو، وفيما يتعلق بالقدرة على التقاط الصور التي تختبر أشياء، مثل التعرض للضوء، واللون، والتركيز التلقائي، والنسيج، والضجيج، والتقريب، وتأثير بوكيه، والتصوير العريض، فقد حصل الهاتف على 134 نقطة. أما فيما يتعلق بتسجيل الفيديو الذي يختبر الأشياء ذاتها التي تختبر لالتقاط الصور، بالإضافة إلى ميزة التثبيت، فقد حصل الهاتف على 104 نقاط.
Mi 10 Mi 10
Mi 10 Mi 10
Mi 10 Mi 10
Mi 10 Mi 10
Mi 10 Mi 10
متفوقا على هواوي Mate 30.. هاتف شاومي الجديد يمتلك أفضل كاميرا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تميز في التصميم والأداء..أفضل هواتف هواوي في 2019 بتقنية 5G

بكاميرا أمامية منبثقة.. هواوي تعلن رسميا عن هاتف P Smart Pro.. صور

أوبو تعلن رسميا عن هاتفي Reno3 وReno3 Pro.. المواصفات والسعر.. صور

لعشاق التصوير.. أفضل الهواتف بكاميرات فائقة الدقة لعام 2019.. صور

تسريبات تكشف سعر ومواصفات هواتف Xiaomi القادمة.. صور

بكاميرا خلفية خماسية.. تسريب يظهر شكل هاتف هواوي المرتقب P40 Pro.. صور

ترشيحاتنا

أمطار ورياح وطقس بارد.. رسالة هامة من الداخلية لقائدي السيارات على الطرق

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على السبب

الأهلي يستضيف المصري البورسعيدي على ملعب المكس بالدوري.. اليوم

5 معلومات رسمية تحسم مصير طلاب 3 ثانوي دفعة 2021

شاهد.. رسالة رومانسية من عبير صبري لزوجها

العروس تشعر بالغضب.. شقيقة عريس تفسد حفل زفاف أخيها بمفاجاة غير متوقعة

AdvertisementS

أيمن لبس نقاب وقتل صديق عمره.. تفاصيل جريمة الـ15 دقيقة فى الجيزة.. الأهالى: وقف على جثته وحاول يسرقه

خسائر رهيبة للعالم ومكاسب لـ اقتصاد مصر.. توقعات بتراجع سعر برميل النفط لـ38 دولارا

الأرصاد: الطقس غدا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على السبب

العروس تشعر بالغضب.. شقيقة عريس تفسد حفل زفاف أخيها بمفاجاة غير متوقعة

إرادة ربنا.. محمد رمضان يواصل استفزاز جمهوره بفيديو جديد في واقعة الطيار المفصول

وزير التعليم : لم نقرر أي إجازات جديدة لتلاميذ المدارس .. ولا تعديل في أيام الدراسة

عاجل.. رسالة مهمة لمالكي رخص مرور مصر الجديدة ومدينة نصر

استدعاء شريف إسماعيل و3 وزراء بالبرلمان.. لهذا السبب

في شبكة الاتجار بالقاصرات بالجيزة.. محام ومحفظ قرآن زعيما العصابة.. سقطا قبل تزويج فتاة 12 عاما

موعد مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي والقناة الناقلة

لاعب الزمالك السابق: محدش يقدر يوقف الأهلي غير ربنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة.. فراخ بالفريك ومحشي بالبشاميل وسبانخ بالطشة.. والحلو: كيكة بكريمة جوز الهند

بفستان أسود قصير.. ليلى علوي بإطلالة جذابة في عيد الحب

لأول مرة في مصر volkswagen تطرح سيارة مجهزة لأصحاب الاحتياجات الخاصة.. صور