الزمالك يستضيف النسخة الأولى من كأس العالم للهوكي الخماسي للشباب 2026

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تستعد مصر لاستضافة النسخة الأولى من كأس العالم للهوكي الخماسي للشباب تحت 18 عاما، والتي تقام على ملاعب نادي الزمالك الرياضي بالقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر المقبل، بمشاركة 24 منتخبا وطنيا يمثلون 16 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتشهد بطولة كأس العالم للهوكي الخماسي مشاركة 12 منتخبا في منافسات الشباب ومثلها في منافسات الآنسات، في حدث عالمي جديد يعكس مكانة مصر وقدراتها على استضافة البطولات الرياضية الدولية.

وتضم قائمة الدول المشاركة في كأس العالم للهوكي الخماسي كلا من النمسا، وبنجلاديش، والبرازيل، وتشيلي، والصين، ومصر، والهند، وإيران، وكازاخستان، وكينيا، ونيجيريا، وبولندا، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، وأوكرانيا، وأوروجواي.

وجاء توزيع المنتخبات المشاركة في منافسات الآنسات على ثلاث مجموعات، كالتالي:

المجموعة الأولى: الهند، مصر، البرازيل، كازاخستان.

المجموعة الثانية: بولندا، أوكرانيا، كينيا، إيران.

المجموعة الثالثة: جنوب أفريقيا، أوروجواي، نيجيريا، الصين.

مجموعات منافسات الشباب في كأس العالم للهوكي الخماسي

وفي منافسات الشباب، أسفرت القرعة عن توزيع المنتخبات على ثلاث مجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: بولندا، نيجيريا، جنوب أفريقيا، أوروجواي.

المجموعة الثانية: الهند، سويسرا، بنجلاديش، تشيلي.

المجموعة الثالثة: مصر، كينيا، إيران، النمسا.

وتعكس استضافة نادي الزمالك للنسخة الأولى من كأس العالم للهوكي الخماسي ثقة الاتحاد الدولي للهوكي في القدرات التنظيمية لمصر، كما تؤكد التطور المستمر للبنية التحتية لرياضة الهوكي والاهتمام المتزايد بنشر اللعبة وتطويرها على المستويين المحلي والدولي.



