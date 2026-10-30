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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمادة القلاوي حكما لمباراة سيراميكا كليوباترا وزد بالدوري

حمادة القلاوي
حمادة القلاوي
إسلام مقلد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة سيراميكا كليوباترا وزد، المقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز «دوري أورا».

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن يتولى حمادة القلاوي مهمة حكم الساحة، ويعاونه حسن سلطان حكمًا رابعًا.

طاقم تحكيم مباراة سيراميكا كليوباترا وزد

وجاء طاقم التحكيم الذي أعلنته لجنة الحكام على النحو التالي:

حكم الساحة: حمادة القلاوي.

الحكم المساعد الأول: أحمد زيدان.

الحكم المساعد الثاني: محمد علي توفيق.

الحكم الرابع: حسن سلطان.

حكم تقنية الفيديو «VAR»: خالد جمال الغندور.

الحكم المساعد لتقنية الفيديو: صبحي العمراوي.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وزد

وتقام مواجهة سيراميكا كليوباترا وزد في تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت 31 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وتحظى المباراة بأهمية للفريقين في ظل سعي كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث، ضمن مشوارهما في منافسات الموسم الحالي.

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