AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

احتفل بـ عيد الحب مع واتساب بهذه الطريقة.. صور

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:16 ص
Valentines Day
Valentines Day
Advertisements
شيماء عبد المنعم
يرغب الكثيرين في تهنئة أحبتهم في "عيد الحب"، بحيث يتزايد في ذلك الوقت على رسائل التهنئة، ولقد أصبحت ملصقات واتساب WhatsApp، واحدة من أكثر الميزات استخداما على نطاق واسع للتهنئة في مختلف المناسبات، لذلك، إذا كنت تخطط لإرسال رسائل تهنئة بيوم عيد الحب لأصدقائك أو لأشخاص آخرين مهمين باستخدام ملصقات واتساب WhatsApp Stickers، وتساءلت عن كيفية تنزيلها على هاتفك الذكي، فاتبع الخطوات التالية وفقا لما ذكره موقع "gadgetsnow".

- خطوات تنزيل ملصقات واتساب Valentine's Day على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد Android:

1. أولًا، افتح متجر جوجل بلاي Google Play على هاتفك الذكي، وانقر على شريط "البحث" في الجزء العلوي.

2. هنا، ابحث عن "Valentine's Day WhatsApp Stickers" وقم بتنزيل أي حزمة ملصقات تريدها.

3. الآن، افتح تطبيق ملصقات Sticker وابحث عن الخيار الإضافة إلى واتساب "Add to WhatsApp" وانقر عليه.

4. بمجرد الانتهاء ، توجه إلى واتساب WhatsApp وافتح أي نافذة دردشة.

5. اضغط على أيقونة الملصق من أسفل الشاشة وابحث عن حزمة الملصقات التي تم تنزيلها.

6. اضغط على الملصق لإرساله.

- خطوات تنزيل ملصقات واتساب الخاصة بعيد الحب Valentine's Day على هواتف iPhone:

لا تسمح شركة آبل Apple للمستخدمين بتنزيل أي حزمة ملصقات لواتساب لجهة خارج متجرها App Store، في هذه الحالة سيتعين على مستخدمي آيفون iPhone الاعتماد على الملصقات التى يرسلها أصدقائهم، الآن، افتح تبويب ملصقات على تطبيق واتساب في هواتف آيفون،  وابحث عن خيار الإضافة لواتساب "Add to WhatsApp" وانقر عليه، وستتم إضافة الملصقات الجدية إلى التطبيق فورا.
2 2
1 1
3 3
5 5
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يجلب العديد من المزايا.. تعرف على كيفية الحصول على تحديث واتساب الجديد

أكثر من 40 لغة .. خطوات بسيطة لتغيير لغة تطبيق WhatsApp

بحيلة ذكية.. اعرف إزاي تحفظ حالة WhatsApp على هاتفك

كيفية تفعيل ميزة قفل بصمة الإصبع WhatsApp على هاتفك الذكي

خطوات بسيطة تؤمن نفسك.. كيفية تفعيل مصادقة ثنائية لـ حساب WhatsApp

بـ 6 خطوات فقط .. كيفية تشغيل WhatsApp على جهاز الكمبيوتر

ترشيحاتنا

لحظة تاريخية.. أول تعليق من محمد صلاح عقب التتويج بجائزة أفضل هدف لشهر يناير

الأرصاد: حالة الطقس تشجع المواطنين على الخروج في عيد الحب

أخبار الرياضة.. جماهير الأفريقي تعتدي على الترجي.. تصريحات صادمة لـ مرتضي منصور.. أول تعليق من محمد صلاح عقب التتويج بجائزة أفضل هدف

امرأة مصابة بكورونا تثير الذعر في بريطانيا بعد تجولها حرة في الشوارع.. تفاصيل صادمة

هذا افترى .. مرتضى منصور يطالب بتأجيل مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري

تمارين صباحية لتقوية عضلات الجسم والكتف.. فيديو

AdvertisementS

بعد 38 عاما.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم العار

مرتضي منصور يرد على أحمد عيد بعد هجومه على الأهلي

محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا برده على هاشتاج مقاطعته .. شاهد

أنا هدومي اتقطعت فى الشارع ... محمد رمضان يسخر من هاشتاج مقاطعته بفيديو.. شاهد

في حفل عيد الحب.. تعليق صادم من أصالة بعد انفصالها عن طارق العريان

خالد الغندور يحسم الجدل بشأن إذاعة مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي

شاهد.. احتجاجات لـ أتراك وهتافات داخل الحرم المكي تثير الغضب

اشتروا فراخ مشوية وشيبسي وبيبسي.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بقتل ثري العجوزة.. خلصوا عليه في 15 دقيقة

قبل مواجهة الزمالك والترجي.. تصريحات صادمة لـ مرتضى منصور بشأن مباراة القمة أمام الأهلي

فضائح جنسية جديدة لطارق رمضان حفيد مؤسس الإخوان

أخبار الرياضة.. جماهير الأفريقي تعتدي على الترجي.. تصريحات صادمة لـ مرتضي منصور.. أول تعليق من محمد صلاح عقب التتويج بجائزة أفضل هدف

هذا افترى .. مرتضى منصور يطالب بتأجيل مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض جديد في أسعار هوندا سيفيك honda civic .. صور

بـ بلوزة لامعة.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

تجهيزات ضخمة لحفل آمال ماهر وماجد المهندس وتامر عاشور بمناسبة عيد الحب .. صور