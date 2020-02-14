احتفل بـ عيد الحب مع واتساب بهذه الطريقة.. صور

يرغب الكثيرين في تهنئة أحبتهم في "عيد الحب"، بحيث يتزايد في ذلك الوقت على رسائل التهنئة، ولقد أصبحت ملصقات واتساب WhatsApp، واحدة من أكثر الميزات استخداما على نطاق واسع للتهنئة في مختلف المناسبات، لذلك، إذا كنت تخطط لإرسال رسائل تهنئة بيوم عيد الحب لأصدقائك أو لأشخاص آخرين مهمين باستخدام ملصقات واتساب WhatsApp Stickers، وتساءلت عن كيفية تنزيلها على هاتفك الذكي، فاتبع الخطوات التالية وفقا لما ذكره موقع "gadgetsnow".





- خطوات تنزيل ملصقات واتساب Valentine's Day على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد Android:





1. أولًا، افتح متجر جوجل بلاي Google Play على هاتفك الذكي، وانقر على شريط "البحث" في الجزء العلوي.





2. هنا، ابحث عن "Valentine's Day WhatsApp Stickers" وقم بتنزيل أي حزمة ملصقات تريدها.





3. الآن، افتح تطبيق ملصقات Sticker وابحث عن الخيار الإضافة إلى واتساب "Add to WhatsApp" وانقر عليه.





4. بمجرد الانتهاء ، توجه إلى واتساب WhatsApp وافتح أي نافذة دردشة.





5. اضغط على أيقونة الملصق من أسفل الشاشة وابحث عن حزمة الملصقات التي تم تنزيلها.





6. اضغط على الملصق لإرساله.





- خطوات تنزيل ملصقات واتساب الخاصة بعيد الحب Valentine's Day على هواتف iPhone:





لا تسمح شركة آبل Apple للمستخدمين بتنزيل أي حزمة ملصقات لواتساب لجهة خارج متجرها App Store، في هذه الحالة سيتعين على مستخدمي آيفون iPhone الاعتماد على الملصقات التى يرسلها أصدقائهم، الآن، افتح تبويب ملصقات على تطبيق واتساب في هواتف آيفون، وابحث عن خيار الإضافة لواتساب "Add to WhatsApp" وانقر عليه، وستتم إضافة الملصقات الجدية إلى التطبيق فورا.