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تكنولوجيا

المخبر التقنى: كيف تحمى هاتفك من الاختراق.. ابعد عن الواى فاى المجانى.. فيديو

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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كريم جمال - عدسة: هدير عبده
قدم الخبير التقنى المحترف محمد النواوى خطوات بسيطة تحمى أصحاب الهواتف الذكية من الوقوع فى فخ الإختراق، وطرح أمثلة تعرض لها الكثيرون ومن ثم تعرضت بياناتهم بالكامل للاختراق لحد التحكم الكامل فى الهاتف عن بعد.

وطرح النواوى فى الخطوات التالية كيفية حماية الهاتف الذكى من التعرض للاختراق:

1- الدخول على متجر جوجل حمل فقط التطبيقات الموثقة والمعتمدة من جوجل، ولا تحمل أى تطبيق من مصدر خارجى.

2- ابتعد عن شبكات الواى الفاى المجانية هى فخ صعب للغاية.

3- البعد تمامًا عن التطبيقات التى تحتوى على إعلانات بصورة مبالغ فيها.

4- عدم إعطاء الأذونات للتطبيقات للتحكم فى الكاميرا والذاكرة بصورة مستمرة وقم بالتفكير أولًا قبل الموافقة على ذلك.

5- تنزيل التطبيقات الخاصة بمسح الهاتف من أى تطبيقات أو ملفات خبيثة لحذف أى وسيلة قد تهدد أمان هاتفك.

يذكر أن اليوتيوبر الشهير محمد النواوى حل ضيفًا فى ندوة بموقع صدى البلد الإخبارى، واستعرض فيها مشواره على يوتيوب على مدار أكثر من عام ونصف، تطرق فيها إلى الموضوعات الشائكة فى عالم الهواتف الذكية، بدايةً من شرائها من المتاجر وصولًا إلى كيفية تصنيعها وتقديمها للمستهلك، كما تطرق إلى السوق الصينى بإعتباره الأضخم فى العالم، بالإضافة لتهديد فيروس كورونا القاتل لمستقبل التكنولوجيا عالميًا.

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