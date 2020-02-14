المخبر التقنى: كيف تحمى هاتفك من الاختراق.. ابعد عن الواى فاى المجانى.. فيديو

قدم الخبير التقنى المحترف محمد النواوى خطوات بسيطة تحمى أصحاب الهواتف الذكية من الوقوع فى فخ الإختراق، وطرح أمثلة تعرض لها الكثيرون ومن ثم تعرضت بياناتهم بالكامل للاختراق لحد التحكم الكامل فى الهاتف عن بعد.





وطرح النواوى فى الخطوات التالية كيفية حماية الهاتف الذكى من التعرض للاختراق:



1- الدخول على متجر جوجل حمل فقط التطبيقات الموثقة والمعتمدة من جوجل، ولا تحمل أى تطبيق من مصدر خارجى.





2- ابتعد عن شبكات الواى الفاى المجانية هى فخ صعب للغاية.





3- البعد تمامًا عن التطبيقات التى تحتوى على إعلانات بصورة مبالغ فيها.





4- عدم إعطاء الأذونات للتطبيقات للتحكم فى الكاميرا والذاكرة بصورة مستمرة وقم بالتفكير أولًا قبل الموافقة على ذلك.





5- تنزيل التطبيقات الخاصة بمسح الهاتف من أى تطبيقات أو ملفات خبيثة لحذف أى وسيلة قد تهدد أمان هاتفك.



