بطريرك السريان الكاثوليك يعفي الأسر من الإيجار والمصروفات الدراسية دعمًا لهم

في خطوة تهدف إلى مساندة الأسر والطلاب في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، قرر البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، إعفاء سكان مجمّع مار أفرام السكني في الأشرفية ببيروت من دفع الإيجار لمدة شهرين.

ويشمل القرار شهري أكتوبر ونوفمبر 2026، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد وما يصاحبه من أعباء مالية متزايدة على الأسر، خاصة مع ارتفاع تكاليف التعليم في المدارس والجامعات.

وأوضحت أمانة سر البطريركية أن المبادرة تأتي في إطار حرص البطريركية على الوقوف إلى جانب أبناء الكنيسة ومساندتهم في مواجهة الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها إعفاء سكان المجمّع من الإيجارات، إذ سبق للبطريرك اتخاذ قرارات مماثلة في أكثر من مناسبة، شملت شهري يوليو وأغسطس 2020، وأبريل ومايو 2022، ومن فبراير حتى مايو 2023، بالإضافة إلى يناير وفبراير 2024.

وامتد الدعم ليشمل الطلاب السريان، حيث تقرر إعفاؤهم من المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2026-2027 في مدرسة ليسيه المتحف ببيروت ومدرسة دير الشرفة بحريصا.

كما تقرر تقديم أسعار مخفضة ومدروسة للطلاب من الطوائف الأخرى، في إطار مبادرة مستمرة للعام السابع على التوالي.

وأكدت البطريركية أن هذه الإجراءات تأتي بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر والطلاب، ومساندتهم في مواجهة التحديات المعيشية والتعليمية، خاصة مع استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة.