منير فخري عبد النور": استدعاء الهوية الوطنية ضرورة لتقوية الجبهة الداخلية ومواجهة ما يهدد الدولة المصرية

أكد وزير التجارة والصناعة الأسبق، منير فخري عبد النور، الأهمية القصوى لمؤتمر الهوية الوطنية ودلالة توقيته، مشيراً إلى أن مصر محاطة بمخاطر إقليمية ودولية.

وقال عبد النور - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته في مؤتمر "الهوية الوطنية .. .. جذور راسخة ورؤية متجددة"، الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية تحت رعاية السبد الرئيس عبدالفتاح السيسي - إن هناك حاجة ماسة لتقوية الجبهة الداخلية والوقوف صفاً واحداً متضامنين ومؤتلفين في مواجهة كل ما يهدد الدولة المصرية".

وأوضح أن الطريق إلى ذلك يمر عبر استدعاء الهوية الوطنية وتذكير كل مواطن مصري بها، بغض النظر عن انتماءاته الثقافية أو توجهاته السياسية، من أجل التمسك بالاستقرار.

وحول مشاركة الشباب قي فعاليات مؤتمر "الهوية الوطنية" ، قال عبد النور إن مداخلات الشباب خلال المؤتمر أكدت وجود مخاطر ثقافية داخلية تتطلب المواجهة بمنتهى الصراحة، محذراً من مشكلة خطيرة تتمثل في أن الهوية الدينية سبقت في كثير من الأحيان الهوية الوطنية في الأهمية والأولوية، معتبراً ذلك نتاجاً لخطاب غيّر الكثير من المفاهيم.

وشدد على أهمية الاستماع إلى الشباب للوقوف على مكامن الضعف ومواجهتها، وصولاً إلى تصحيح الخطاب الثقافي الخاطئ، وتعزيز الوعي لدى الشباب بضرورة التمسك بهويتهم الوطنية.

وأشاد وزير التجارة والصناعة الأسبق بالتنظيم الرائع للمؤتمر، وبصوابية قرار الاستمرار في متابعة نتائجه ومخرجاته في كافة محافظات الجمهورية.

وانطلقت فعاليات مؤتمر "الهوية المصرية .. جذور راسخة ورؤية متجددة"، والذي تحتضنه مكتبة الإسكندرية على مدار ثلاثة أيام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأول الاثنين بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ونخبة من المفكرين والباحثين.

ويناقش المؤتمر عبر جلساته العلمية وحلقاته النقاشية وطاولته المستديرة، أهم القضايا المتعلقة بصياغة الهوية المصرية وحمايتها من التحديات المعاصرة، بالاضافة إلى بحث عدد من القضايا متنوعة عبر الأيام الثلاثة، منها: "الهوية بين الماضي والحاضر والمستقبل"، و"الهوية والخطاب الثقافي" في اليوم الأول، و"الهوية في العصر الرقمي"، و"خطاب تيارات الإسلام السياسي تجاه الهوية المصرية"، و"الهوية الوطنية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية" في اليوم الثاني، وصولًا إلى "الفن والتراث والهوية"، و"استراتيجيات تعزيز الهوية بين الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني"، و"الابتكار وتعزيز الهوية الوطنية"، و"التعليم والهوية" في اليوم الثالث والأخير.