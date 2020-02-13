مخبر التقنية يحكى قصته مع آيفون: اخترقت بسببه سوق فى الصين.. فيديو





وتابع النواوى أنه خاص تجربة بمساعدة صديقه اليوتيوبر الشهير عمر دايزر بالسفر للصين واختراق أحد الأسواق فى الصين، وبحوزتهما هاتف آيفون بحاجة للإصلاح وكانت الصدمة بحل هذه المشكلة، ثم وضع الهاتف فى عبوة بها اكسسواراته، ليبدو وكأنه جديدًا تمامًا، وحقق فيديو هذه التجربة نجاحًا ساحقًا وكان "تريند" فور صدوره للمتابعين على يوتيوب.





وقال محمد النواوى إنه تعرض للنصب فى الصين بعدما سافر من قبل تدشين قناته على يوتيوب، بعدما اشترى ماكيت آيفون أى أنه هاتف ليس حقيقيًا، مقابل 10 آلاف جنيه بسبب نقص الخبرة وقتها فى شراء الهواتف من تجار متجولين، وبخفة يد يضعونك فى هذا الموقف الصادم.





ونصح الخبير التقنى من يرغب فى شراء هاتف ذكى جديد خاصةً آيفون، بالشراء من مكان موثوق، والتأكد من لاصقات الهاتف والإكسسوارات الخاصة به، والتوجه للتوكيل الخاص بالهاتف والكشف عن الهاتف، من أجل التواصل مع البائع فى حالة تواجد أى عيب ما به.





يذكر أن اليوتيوبر الشهير محمد النواوى حل ضيفًا فى ندوة بموقع صدى البلد الإخبارى، واستعرض فيها مشواره على يوتيوب على مدار أكثر من عام ونصف، تطرق فيها إلى الموضوعات الشائكة فى عالم الهواتف الذكية، بدايةً من شرائها من المتاجر وصولًا إلى كيفية تصنيعها وتقديمها للمستهلك، كما تطرق إلى السوق الصينى بإعتباره الأضخم فى العالم، بالإضافة لتهديد فيروس كورونا القاتل لمستقبل التكنولوجيا عالميًا.



كشف المخبر التقنى محمد النواوى قصته مع الهاتف الذكى الأكثر شهرة فى العالم "آيفون"، واصفًا إياه بالهاتف العادى جدًا ولكن آبل المصنعة له وضعت نظاما داخليا معقدا للهاتف مهما كانت خبرة مستخدمه، وهو الأمر الذى يعد مشكلة بسبب عدم معرفته حالة التليفون سواء كان به عيب مًا أو خضوعه للصيانة من قبل أم لا.