40 مليون مستخدم يوميا .. تطبيق تويتر يحقق أرقامًا قياسية لأول مرة

فى الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا فى عدد المستخدمين، نظرًا للمحتوى الإخبارى الذى يقدمه و بسبب تظاهرات مقتل الشاب الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد عناصر من أفراد الشرطة الأمريكية. شهد موقع التدوينات القصيرة الشهير تويتر Twitter





وتشير إحصائية نشرها موقع Sensor Tower، إلى أن تطبيق التغريدات Twitter هو الأكثر استخدمًا ليتفوق على فيسبوك و انستجرام من خلال مليون عملية تحميل يوم الإثنين الماضى.





ويحتل موقع تويتر Twitter المرتبة الثانية لأعلى رقم تحميل فى الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تحقيق رقم قياسي للمستخدمين النشطين يوميا حيث قام 40 مليون شخص بتسجيل الدخول إلى التطبيق.





وفى نفس الوقت، ذكرموقع Apptopia أن تطبيق تويتر تجاوز عدد عمليات التحميل يوم الأربعاء فى العديد من الدول مثل بريطانيا والهند والبرازيل والمكسيك، ليصل الى 677 ألف عملية تنزيل حول العالم .





يذكر أن هناك حرب اندلعتبين بين الرئيس الأمريكي و إدارة موقع تويتر Twitter، وأدي الصراع القائم بين الطرفين إلى شن هجوم من جانب ترامب على جميع شركات التواصل الإجتماعي .



