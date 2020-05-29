OPPO تطلق سلسلة هواتف Reno4 في هذا التاريخ..تعرف على أبرز المواصفات

أعلنت شركة أوبو OPPO عملاقة صناعة الهواتف الذكية الصينية عن موعد إطلاق هواتفها الجديدة ضمن سلسة Oppo Reno4 فى 5 يونيو المقبل، والتى ستدعم تقنية شبكات الجيل الخامس 5G ، خلفًا لسلسة هواتفها Reno3 والتى كانت أول هواتفها الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G .





وبحسب موقع جي إس إم أرينا التقني، سيأتى Oppo Reno4 بشاشة قياس 6.43 بوصة، من نوع AMOLED وبطبقة حماية من الزجاج Corning Gorilla Glass 6.





وتعمل هواتف Oppo Reno4 و Oppo Reno4 Pro ، بمعالج قوي من نوع Qualcomm Snapdragon 765G، وواجهة مستخدم ColorOS 7 والتى تعمل على نظام تشغيل أندرويد 10.





وتدعم هواتف Oppo Reno4 و Oppo Reno4 Pro ، تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط والمستعارة من هواتفها الرائدة، Find X2 و Ace2،





ويأتى هاتف Oppo Reno4، بكاميرا خلفية ثلاثية بارزة، بدقة 48 ميجابكسل، والعدسة الثانية بدقة 8 ميجابكسل فائقة الاتساع Ultra Wide، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل للعمق، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.



