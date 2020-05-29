OPPO تطلق سلسلة هواتف Reno4 في هذا التاريخ..تعرف على أبرز المواصفات

أعلنت شركة أوبو OPPO عملاقة صناعة الهواتف الذكية الصينية عن موعد إطلاق هواتفها الجديدة ضمن سلسة Oppo Reno4 فى 5 يونيو المقبل، والتى ستدعم تقنية شبكات الجيل الخامس 5G ، خلفًا لسلسة هواتفها Reno3 والتى كانت أول هواتفها الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G .
وبحسب موقع جي إس إم أرينا التقني، سيأتى Oppo Reno4 بشاشة قياس 6.43 بوصة، من نوع AMOLED وبطبقة حماية من الزجاج Corning Gorilla Glass 6.
وتعمل هواتف Oppo Reno4 و Oppo Reno4 Pro ، بمعالج قوي من نوع Qualcomm Snapdragon 765G، وواجهة مستخدم ColorOS 7 والتى تعمل على نظام تشغيل أندرويد 10.
وتدعم هواتف Oppo Reno4 و Oppo Reno4 Pro ، تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط والمستعارة من هواتفها الرائدة، Find X2 و Ace2،
ويأتى هاتف Oppo Reno4، بكاميرا خلفية ثلاثية بارزة، بدقة 48 ميجابكسل، والعدسة الثانية بدقة 8 ميجابكسل فائقة الاتساع Ultra Wide، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل للعمق، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.
بينما يأتى هاتف Oppo Reno4 Pro بكاميرا خلفية ثلاثية بارزة، بدقة 48 ميجابكسل مستشعر رئيسي، وكاميرا ثانية بدقة 13 ميجابكسل telephoto، وكاميرا ثالثة بدقة 12 ميجا بكسل فائقة الاتساع Ultra wide، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.