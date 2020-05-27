تسريبات تؤكد مواصفات سلسلة Reno4 المرتقبة من أوبو.. فيديو وصور

نشرت شركة أوبو Oppo ، مقطع فيديو تشويقيا كشفت من خلاله عن تصميم وبعض مواصفات الإصدار القادم من سلسلة هواتفها Reno، والذي سيتم الإعلان عنه قريبا تحت اسم Reno4.





أوبو القادمان Oppo Reno4 و Reno4 Pro، وذلك بعد الإعلان التشويقي الذي نشرته أوبو مؤخرا، حيث كشفت عن تصميم الجهة الخلفية للنسخة العادية من سلسلة Reno4. ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت أحدث الصور المسربة على موقع TENAA، مواصفات هاتفيالقادمان Oppo Reno4 و Reno4 Pro، وذلك بعد الإعلان التشويقي الذي نشرته أوبو مؤخرا، حيث كشفت عن تصميم الجهة الخلفية للنسخة العادية من سلسلة Reno4.









ويأتي هاتف أوبو Reno4 Pro، بشاشة بقياس 6.55 بوصة، بينما يأتي الإصدار العادي بشاشة أقل حجما بقياس 6.43 بوصة، ويحتوي إصدار الـ Pro، على كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، والثانية بدقة 12 ميجابيكسل لمقاطع الفيديو منخفضة الإضاءة ، وعدسة مقربة بدقة 13 ميجابكسل.





Reno4





ويحتوي إصدار رينو 4 العادي، على كاميرا رئيسية 48 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل، وكلا الهاتفين يأتي بإعداد كاميرا خلفية داخل وحدة بارزة على ظهر الهاتف، وبالإضافة إلى أن كلا الهاتفين يحتويان على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.





وتعمل هواتف سلسلة رينو 4 بنفس المعالج Snapdragon 765، والذي يدعم تقنية الجيل الخامس 5G، ويتشابه الهاتفان أيضًا في حجم البطارية والتى تأتي بسعة 4000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع باستطاعة 65 واط.

Reno4 Pro









ويضم الجانب الأيسر من هاتف Reno4، أزرار للتحكم في مستوى الصوت، في حين يأتي زر الطاقة على الجانب الأيمن من الهاتف، ويتكون الجزء السفلي من الهاتف من مكبر صوت خارجي وفتحة USB-C وميكروفون.