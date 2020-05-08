بـ كاميرا رباعية خلفية.. إليك أفضل هواتف OPPO في 2020

شركة أوبو OPPO العديد من الشركات الصينية على تصنيع الهواتف الذكية ذات إعدادت كاميرا رباعية، بعد نجاحها الكبير في السوق وإقبال عدد كبير من المسخدمين على شرائها، وتأتي هواتف أوبو OPPO الصينية بـ كاميرا رباعية خلفية مع العديد من مزايا التصوير المتطورة التى سترتقى بالقدرات الإبداعية للمستخدمين إلى آفاق جديد. تنافس





هاتف OPPO A52





يتميز هاتف Oppo A52، بكاميرا خلفية رباعية على شكل حرف L، الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسات f/1.8، وفلاش LED، والثاانية دقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة وفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/2.4.





مواصفات هاتف Oppo A52





وبالنسبة للمواصفات الأخرى، يتميز هاتف Oppo A52، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، بدقة FHD +، إلى جانب نوتش صغير في الجانب الأيسر أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل.









ويعمل هاتف Oppo A52، بمعالج Snapdragon 665، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابة للتوسيع عبر بطاقة microSD حتي 256 جيجابايت.





سعر هاتف Oppo A52





ويحتوي هاتف Oppo A52، على بطارية كبيرة جدا بقوة 5000 ميللي أمبير في الساعة، والتي تدعم الشحن السريع باستطاعة 18 واط، إلى جانب مستشعر بصمة الإصبع في الإطار الجانبي للهاتف، ويتوفر الهاتف الذي يبلغ وزنه 162 جرام، بـ لونين هم الأزرق والأسود، بسعر يقدر بحوالي 225 دولار، أي ما يعادل 3544 جنيها مصريا.









هاتف Oppo A92





أبرز ما يميز هاتف Oppo A92، هو إعداد كاميرا خلفية رباعية، حيث تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا بعدسة مكبرة بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى عدسة رابعة تحتوى على مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا إمامية للتصوير السيلفى تحتوى على مستشعر Sony IMX471 بدقة 16 ميجابيكسل.





مواصفات هاتف Oppo A92





ويحتوي هاتف Oppo A92، على شاشة من نوع LCD، بقياس 6.57 بوصة، وبدقة 2400x1080 بيكسل، وسيحتوى على معدل تحديث بسرعة 120 هرتز وهو أعلى معدل موجود في الهواتف حتى الآن.





ويعمل هاتف Oppo A92، بمعالج Snapdragon 665 ثمانى النواة، مقترنا بنسختين من ذاكرة الوصول العشوائى والذاكرة الداخلية حيث ستكون الاولى ب 128/6 والثانية 256/8، قابلة للتوسعة ببطاقة microSDXC.





سعر هاتف Oppo A92





ويمتلك هاتف Oppo A92، بطارية بقوة 5000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط، ويتوفر في ثلاثة ألوان أبيض وأسود وأرجواني، ويبلغ سعر الهاتف 270 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 4252 جنيه مصرى.









هاتف Oppo A72





يقدم هاتف Oppo A72، أيضًا إعداد كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، والثانية وبدقة 8 ميجابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، الكاميرا الثالثة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، في حين تعمل الكاميرا الرابعة على إستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميجابيكسل.





مواصفات هاتف Oppo A72





ويضم هاتف Oppo A72، شاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة وبدقة +FullHD، تمتاز بنوتش صغير في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية والتى تأتي بدقة 16 ميجابيكسل.





ويحتوي هاتف Oppo A72، على بطارية كبيرة بسعة 5000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم ميزة الشحن السريع بقوة 30 واط، مع معالج من نوع Snapdragon 665، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسع عن طريق بطاقة MicroSD، إلى جانب مستشعر بصمات الأصابع على ظهر الجهاز.





سعر هاتف Oppo A72





ويتوفر في أربع ألوان هم الأبيض والأزرق والأرجواني والأسود، بسعر يقدر بحوالي 281 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 4426 جنيها مصريا.



