تعرف على مواصفات عملاق أوبو الجديد.. هاتف Oppo Find X2 Lite

في الفترة الأخيرة أبهرت شركة أوبو الصينية مستخدمى الهواتف الذكية بإنتاجها هواتف متميزة وبإمكانات مناسبة، وتعتبر سلسلة هواتف Oppo Find من أنجح مجموعات الهواتف التى أصدرتها شركة أوبو.









وقررت شركة أوبو إصدار هاتف جديد من نفس السلسلة وهو Oppo Find X2 Lite ، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه هاتف Oppo Find X2.

















وبحسب موقع GizChina يأتى هاتف Oppo Find X2 Lite بعدة مميزات رائعة منها :









شاشة هاتف Oppo Find X2 Lite





ويأتى هاتف Oppo Find X2 Lite ب 6.4 بوصة من نوع OLED





وبجودة FHD+ كما سيحتوى على نوتش، وبمعدل تحديث للشاشة بـ 60 هرتز.





كاميرات هاتف Oppo Find X2 Lite









ويتميز هاتف Oppo Find X2 Lite باحتوائه على أربع كاميرات خلفية مع كاميرا سيلفى أمامية، وبالنسبة للكاميرات الخلفية فإن الكاميرا الرئيسية تأتى بـ 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.7 و كاميرا بعدسة واسعة بـ 8 ميجا بيكسل ، وكاميرا 2 ميجا بيكسل من نوع monochrome وكاميرا رابعة 2 ميجا بيكسل من نوع retro-style.









بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بـ 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0.









معالج هاتف Oppo Find X2 Lite









وسيحتوى هاتف Oppo Find X2 Lite على معالج من نوع Snapdragon 76 وسيعمل بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G ،

وسيأتى بذاكرة وصول عشوائى 8 جيجا بايت ، ومساحة داخلية ب 128 جيجا بايت.









بطارية هاتف Oppo Find X2 Lite





وسيأتى هاتف Oppo Find X2 Lite ببطارية بسعة 4000 مللى أمبير ومع شاحن سريع يساعد على شحن الهاتف في 20 دقيقة.



