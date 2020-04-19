بسعر مناسب وإمكانيات رائعة.. هاتف Oppo A92s تحفة فنية جديدة من أوبو

تستعد شركة أوبو الصينية لإطلاق هاتف Oppo A92s الذى سيدعم تقنية شبكة اتصالات الجيل الخامس 5G، وذلك بعد إصدار الشركة هاتفها Oppo Reno Ace 2 رسميا وطرحه في الأسواق العالمية.





وظهرت تسريبات جديدة لهاتف أوبو الجديد Oppo A92s الذى سيتمتع بإمكانات عالية للغاية ستجعله ينافس ماركات الهواتف الأخرى.









سعر هاتف Oppo A92s





وبحسب Gizmochina الصينى فإن سعر هاتف Oppo A92s سيبدأ من 310 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 4.880 جنيه مصرى.





ويتمتع بهاتف Oppo A92s بإمكانيات منها :





شاشة هاتف Oppo A92s





وظهرت تسريبات جديدة للهاتف، وبحسب موقع GSMArena فإن شاشة هاتف Oppo A92s ستكون 6.57 بوصة ، من نوع LCD ، وبدقة 2400x1080 بيكسل، كما سيحتوى على معدل سرعة تحديث ب 120 هرتز وهى أعلى معدل موجود في الهواتف حتى الآن.





أما كاميرات هاتف Oppo A92s فهى أبرز ما يميز الهاتف حيث إنها 6 كاميرات في هاتف واحد اثنان أماميتان و4 كاميرات خلفية.









كاميرات هاتف Oppo A92s





وسيتميز بكاميراتين أماميتين تحتوى على مستشعر Sony IMX471 بدقة 16 ميجا بيكسل، مع كاميرا أخرى بمستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.





أما كاميرات هاتف Oppo A92s الخلفية فستكون 4 كاميرات الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل، و كاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا بعدسة مكبرة بدقة 2 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى عدسة رابعة تحتوى على مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل.





معالج هاتف Oppo A92s





وسيكون معالج 2GHz octa-core processor من نوع MediaTek's Dimensity 800 SoC ثمانى النواة، بالإضافة إلى أنه سيأتى بنسختين من ذاكرة الوصول العشوائى والذاكرة الداخلية حيث ستكون الاولى ب 128/6 والثانية 256/8 .

بطارية هاتف Oppo A92s





وتأتى بطارية هاتف Oppo A92s بقدرة 4000 مللي أمبير، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط.



