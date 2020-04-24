AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أيهما أفضل من أوبو.. هاتف Oppo A92s أم OPPO A12 .. اعرف الفرق

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:31 م
هواتف أوبو Oppo A92s
هواتف أوبو Oppo A92s و OPPO A12
Advertisements
ندى على
توصل شركة  OPPO أوبو الصينية، تفوقها وتثبيت أقدامها في الأسواق العالمية الكبيرة مثل أسواق الصين والهند ومصر، عن طريق توفير هواتف ذكية بأسعار بإمكانيات عالية وبأسعار متوسطة أو رخيصة.  

ومؤخرا أطلقت أوبو، التى تعتبر أكبر خامس شركة في العالم مصنعة للهواتف الذكية، هواتف  Oppo A92s و OPPO A12 الذى يعد  أرخص هاتف من أوبو اللذان يعتبران من فئة الهواتف المتوسطة، حيث ان أسعارهما مناسبة للشباب والطبقات المتوسطة.  



ونستعرض فيما يلى مقارنة بين هاتفى  Oppo A92s و OPPO A12 لأبرز مميزات كل منهما وعوامل تفوق كل هاتف عل الآخر. 

-التصميم والشاشة : 

هاتف Oppo A92s
وشاشة  هاتف Oppo A92s ستكون 6.57 بوصة ، من نوع LCD ، وبدقة 2400x1080 بيكسل، كما سيحتوى على معدل سرعة تحديث ب 120 هرتز وهى أعلى معدل موجود في الهواتف حتى الآن.

هاتف OPPO A12 
تتميز شاشة هاتف OPPO A12  ب 6.2 بوصة من نوع  LCD وبدقة +HD، كما أن الهاتف سيتوفر باللونين الأزرق والأسود.

- الكاميرا:

هاتف Oppo A92s 
ويحتوى هاتف Oppo A92s  على 6 كاميرات، كاميراتين أماميتين تحتوى على مستشعر Sony IMX471 بدقة 16 ميجا بيكسل، مع كاميرا أخرى  بمستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، أما الكاميرات الخلفية فستكون 4 كاميرات الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل، و كاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا بعدسة مكبرة بدقة 2 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى عدسة رابعة تحتوى على مستشعر لعمق التصوير بدقة  2 ميجا بيكسل.

هاتف OPPO A12
وكاميرات هاتف OPPO A12  هى 3 كاميرات، كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسيل مع عدسة بفتحة 2.0، وكاميرتين في الواجهة الخلفية بدقة 13 ميجابيكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميجا بيكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق/  بالإضافة إلى زر بصمة اليد ، ومساحة داخلية ب 32/64 جيجابايت.

البطارية: 

هاتف Oppo A92s 
وتأتى بطارية هاتف Oppo A92s بقدرة 4000  مللي أمبير، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط.

هاتف OPPO A12
وتأتى بطارية هاتف OPPO A12 بسعة 4230 مللى أمبير. 

المعالج : 

هاتف Oppo A92s 
وسيكون معالج هاتف Oppo A92s  هو   2GHz octa-core processor من نوع MediaTek's Dimensity 800 SoC ثمانى النواة، بالإضافة إلى أنه سيأتى بنسختين من ذاكرة الوصول العشوائى والذاكرة الداخلية حيث ستكون الاولى ب 128/6 والثانية 256/8 . 
 
هاتف OPPO A12
ويحتوى هاتف OPPO A12 على معالج مدياتك Helio P35  ثماني النواة و ذاكرة وصول عشوائى 3/4 جيجابايت، ونظام تشغيل أندرويد 9.0.

-السعر:

 هاتف Oppo A92s 
وبحسب موقع  Gizmochina الصينى فإن سعر هاتف Oppo A92s  سيبدأ من 310 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 4.880 جنيه مصرى.

هاتف OPPO A12
وبحسب موقع  GSMArena فإن سعر هاتف OPPO A12 بسعر رخيص للغاية، حيث يعتبر من أرخص هواتف أوبو، وأيض مقارنة بأسعار الهواتف الأخرى وهو 100 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 1574 جنيه مصرى، وهو سعر رخيص للغاية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوبو تصدر هاتف A12 ببطارية 4230 مللى أمبير.. تعرف على المواصفات

أوبو تصدر هاتف OPPO A12 بسعر خرافى .. تعرف على المواصفات

من بينها iPhone 9 .. تعرف على أحدث الهواتف الصادرة هذا الشهر

بـ 6 كاميرات وبطارية 4000 مللي أمبير.. أوبو تطلق هاتف Oppo A92s

أرخص هواتف ذكية صادرة هذا الشهر .. تعرف عليها

لينوفو تكشف عن هاتف Lenovo A7.. بسعر خرافى وبطارية 4000 مللى أمبير

ترشيحاتنا

اخبار نادي الزمالك.. أزمة مستحقات جديدة.. خناقة بين أيمن حافظ ومرتضى منصور وراء الإطاحة به

بعد أنباء عن تدهور صحته.. وكالة تكشف مكان زعيم كوريا الشمالية

أزمة كبيرة تضرب الزمالك بشأن المستحقات

الاختيار.. لحظة استشهاد المنسي والقبض على عشماوي تشعل الحلقة الأولى

صدمة جديدة لعشاق الهلال السعودي

وائل جمعة يروي تفاصيل لأول مرة عن واقعة شهيرة بين حسن شحاته وميدو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ أطفالك.. طريقة عمل الفشار بالكراميل خطوة بـ خطوة

إطلالة أول يوم رمضان.. دعاء فاروق تتألق بعباءة جديدة

بعد قصة اقتراح ترامب.. هل يمكن حقن مصابي كورونا بمواد التعقيم؟