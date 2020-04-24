أيهما أفضل من أوبو.. هاتف Oppo A92s أم OPPO A12 .. اعرف الفرق

توصل شركة OPPO أوبو الصينية، تفوقها وتثبيت أقدامها في الأسواق العالمية الكبيرة مثل أسواق الصين والهند ومصر، عن طريق توفير هواتف ذكية بأسعار بإمكانيات عالية وبأسعار متوسطة أو رخيصة.





ومؤخرا أطلقت أوبو، التى تعتبر أكبر خامس شركة في العالم مصنعة للهواتف الذكية، هواتف Oppo A92s و OPPO A12 الذى يعد أرخص هاتف من أوبو اللذان يعتبران من فئة الهواتف المتوسطة، حيث ان أسعارهما مناسبة للشباب والطبقات المتوسطة.













ونستعرض فيما يلى مقارنة بين هاتفى Oppo A92s و OPPO A12 لأبرز مميزات كل منهما وعوامل تفوق كل هاتف عل الآخر.





-التصميم والشاشة :





هاتف Oppo A92s

وشاشة هاتف Oppo A92s ستكون 6.57 بوصة ، من نوع LCD ، وبدقة 2400x1080 بيكسل، كما سيحتوى على معدل سرعة تحديث ب 120 هرتز وهى أعلى معدل موجود في الهواتف حتى الآن.





هاتف OPPO A12

تتميز شاشة هاتف OPPO A12 ب 6.2 بوصة من نوع LCD وبدقة +HD، كما أن الهاتف سيتوفر باللونين الأزرق والأسود.





- الكاميرا:





هاتف Oppo A92s

ويحتوى هاتف Oppo A92s على 6 كاميرات، كاميراتين أماميتين تحتوى على مستشعر Sony IMX471 بدقة 16 ميجا بيكسل، مع كاميرا أخرى بمستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، أما الكاميرات الخلفية فستكون 4 كاميرات الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل، و كاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا بعدسة مكبرة بدقة 2 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى عدسة رابعة تحتوى على مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل.





هاتف OPPO A12

وكاميرات هاتف OPPO A12 هى 3 كاميرات، كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسيل مع عدسة بفتحة 2.0، وكاميرتين في الواجهة الخلفية بدقة 13 ميجابيكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميجا بيكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق/ بالإضافة إلى زر بصمة اليد ، ومساحة داخلية ب 32/64 جيجابايت.





البطارية:





هاتف Oppo A92s

وتأتى بطارية هاتف Oppo A92s بقدرة 4000 مللي أمبير، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط.





هاتف OPPO A12

وتأتى بطارية هاتف OPPO A12 بسعة 4230 مللى أمبير.





المعالج :





هاتف Oppo A92s

وسيكون معالج هاتف Oppo A92s هو 2GHz octa-core processor من نوع MediaTek's Dimensity 800 SoC ثمانى النواة، بالإضافة إلى أنه سيأتى بنسختين من ذاكرة الوصول العشوائى والذاكرة الداخلية حيث ستكون الاولى ب 128/6 والثانية 256/8 .

هاتف OPPO A12

ويحتوى هاتف OPPO A12 على معالج مدياتك Helio P35 ثماني النواة و ذاكرة وصول عشوائى 3/4 جيجابايت، ونظام تشغيل أندرويد 9.0.





-السعر:





هاتف Oppo A92s

وبحسب موقع Gizmochina الصينى فإن سعر هاتف Oppo A92s سيبدأ من 310 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 4.880 جنيه مصرى.





هاتف OPPO A12

وبحسب موقع GSMArena فإن سعر هاتف OPPO A12 بسعر رخيص للغاية، حيث يعتبر من أرخص هواتف أوبو، وأيض مقارنة بأسعار الهواتف الأخرى وهو 100 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 1574 جنيه مصرى، وهو سعر رخيص للغاية.



