قريبًا نوكيا تطلق هاتفي Nokia 5310 و Nokia 5.3.. تفاصيل

تستعد علامة نوكيا الفنلندية العريقة المملوكة لعلامة Hmd لإطلاق هاتفي Nokia 5310 و Nokia 5.3 قريبًا فى الهند، وبالتحديد قبل نهاية شهر مايو الجاري.





وبحسب موقع nokiapoweruser التفني، سيتم إصدار هاتفي Nokia 5310 و Nokia 5.3 في الهند نظرًا لأن الشركة تبدأ ببيع هواتفها فى الهند أولًا، لذا قد يحتاج الاَخرون لإنتظار الهواتف الجديدة من الشركة نفسها.





كان من المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن الهواتف خلال نهاية شهر مايو فى الهند، ولكن تأجل الإعلان الرسمي بسبب استمرار تفشي وباء فيروس كورونا، والذي أثر على سوق الهواتف الذكية حول العالم، ولكن ذكرت بعض المصادر بأن الهاتف سيكون متاحًا خلال شهر من الَان أي فى منتصف شهر يونيو المقبل.





ويتميز هاتف Nokia 5.3 بشاشة قياس 6.55 بوصة وبدقة HD +، و كاميرا أساسية رباعية 13 و 5 و 2 و 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.



