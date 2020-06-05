باناسونيك تطلق أول سماعتها اللاسلكية.. تنافس بها سماعة آبل..السعر والمواصفات

كشفت شركة باناسونيك اليابانية Panasonic الرائدة فى صناعة التكنولوجيا، عن سماعة الأذن الللاسلكية Panasonic RZ-S500W بميزة إلغاء الضوضاء، والتى ستصبح المنافس الأقوي لسماعات اَبل اللاسلكية AirPods Pro، وسماعة RZ-S300W لهواة الحجم الصغير والراحة.





وبحسب موقع technave التقني، تتميز سماعة باناسونيك الاسلكية الجديدة Panasonic RZ-S500W بميزة إلغاء الضوضاء والتشويش، حيث تعمل على تقليل الضوضاء داخل الأذن وخارجها، مما يؤدي إلى أفضل أداء لإلغاء الضوضاء وفقًا لما ذكرته الشركة، بينما تأتى سماعة RZ-S300W بخاصية إلغاء الضوضاء ولكن بحجم أصغر يبلغ قطره نحو 17 ملم.





ووعدت الشركة، أن تتميز سماعتها Panasonic RZ-S500W بجانب الميزة الأبرز لها لى جودة مكالمات عالية للطرازين القادمين، فإن الميكروفون يقلل ضوضاء الرياح والتداخلات الأخرى مع تحسين أداء و جودة الاتصال. فضلًا عن تطبيق Panasonic Audio Connect الذي يوفر إمكانية تغيير أوضع الصوت وتخصيص إعدادات إضافية.





وتحتوي سماعة باناسونيك الجديدة Panasonic RZ-S500W على مساعد آبل Siri أو مساعد جوجل Google Assistant، بينما سيتم دعم مساعد أمازون Alexa من خلال تحديث فى المستقبل.





أما بالنسبة للسعر، فتأتى سماعة باناسونيك Panasonic RZ-S500W بسعر 199 دولارًا أمريكياُ ما يعادل 3.300 جنيه مصري، بينما تأتي سماعة RZ-S300W بسعر 139 دولارًا ما يعادل 2.300 جنيه مصري، ويكمن شرائها عن طريق الحجز المسبق على موقع Lazada .



