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تكنولوجيا

باناسونيك تطلق أول سماعتها اللاسلكية.. تنافس بها سماعة آبل..السعر والمواصفات

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:06 ص
باناسونيك تطلق أول
باناسونيك تطلق أول سماعتها اللاسلكية
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قسم التكنولوجيا
كشفت شركة باناسونيك اليابانية Panasonic الرائدة فى صناعة التكنولوجيا، عن سماعة الأذن الللاسلكية Panasonic RZ-S500W بميزة إلغاء الضوضاء، والتى ستصبح المنافس الأقوي لسماعات اَبل اللاسلكية AirPods Pro، وسماعة RZ-S300W لهواة الحجم الصغير والراحة.

وبحسب موقع technave التقني، تتميز سماعة باناسونيك الاسلكية الجديدة Panasonic RZ-S500W بميزة إلغاء الضوضاء والتشويش، حيث تعمل على تقليل الضوضاء داخل الأذن وخارجها، مما يؤدي إلى أفضل أداء لإلغاء الضوضاء وفقًا لما ذكرته الشركة، بينما تأتى سماعة RZ-S300W بخاصية إلغاء الضوضاء ولكن بحجم أصغر يبلغ قطره نحو 17 ملم.

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ووعدت الشركة، أن تتميز سماعتها Panasonic RZ-S500W بجانب الميزة الأبرز لها لى جودة مكالمات عالية للطرازين القادمين، فإن الميكروفون يقلل ضوضاء الرياح والتداخلات الأخرى مع تحسين أداء و جودة الاتصال. فضلًا عن تطبيق Panasonic Audio Connect الذي يوفر إمكانية تغيير أوضع الصوت وتخصيص إعدادات إضافية.

وتحتوي سماعة باناسونيك الجديدة Panasonic RZ-S500W على مساعد آبل Siri أو مساعد جوجل Google Assistant، بينما سيتم دعم  مساعد أمازون Alexa من خلال تحديث فى المستقبل.

أما بالنسبة للسعر، فتأتى سماعة باناسونيك Panasonic RZ-S500W بسعر 199 دولارًا أمريكياُ ما يعادل 3.300 جنيه مصري، بينما تأتي سماعة RZ-S300W بسعر 139 دولارًا  ما يعادل 2.300 جنيه مصري، ويكمن شرائها عن طريق الحجز المسبق على موقع Lazada .

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