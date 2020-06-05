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تكنولوجيا

3 خطوات لحفظ صور فيسبوك على تطبيق جوجل Photo

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:31 ص
3 خطوات لحفظ صور
3 خطوات لحفظ صور فيسبوك على تطبيق جوجل Photo ..فيديو
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قسم التكنولوجيا
أصبح عملاق التواصل الإجتماعى الشهير فيسبوك Facebook يمتلك الخبرة الكافية لتوفير المميزات التى يحتاج إليها مستخدميه، ولذلك قامت شركة فيسبوك بإطلاق خاصية نقل ونسخ  الصور عبر خدمات جوجل Photo فى جميع أنحاء العالم .

وعلى الرغم من أن الغالبية من مستخدمي الهواتف الذكية يشاركون الصور عبر منصة فيسبوك للإحتفاظ بها للذكرى، يواجة بعض الأشخاص مشكلة فى استرجاع الصور القديمة خصوصًا عند غلق أوسرقة حساب الفيسبوك.

وتعمل خاصية نقل البيانات الجديدة على نسخ جميع الصور ومقاطع الفيديو عبر تطبيق جوجل Photo، وظهرت الميزة الجديدة لأول مرة في  الولايات المتحدة وكندا فى أبريل الماضي، كجزء من مشروع نقل البيانات Data Transfer لربط المعلومات مع شركة جوجل .

ولذلك نقدم طريقة استخدام خاصية نسخ صور فيسبوك عبر منصة  Google Photos :

1-  تسجيل الدخول إلى حساب فيسبوك ، ثم فتح الإعدادات.

2- اختيار إعدادت الحساب والضغط على المعلومات الشخصية Facebook Information.

3- الضغط على نسخ الصور ومقاطع الفيديو Transfer a copy Photo.

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