خوفا من ترامب.. فيسبوك يطلق ميزة جديدة لتوضيح الصفحات الإخبارية الحكومية

أعلنت إدارة منصة التواصل الإجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك Facebook عن بدء تنفيذ قرارات جديدة من خلال وضع علامة على الصفحات الاخبارية ووسائل الاعلام التابعة لحكومات الدول، بالإضافة إلى حظر الإعلانات السياسية فى الولايات المتحدة الأمريكية.





وبحسب موقع ذا فيرج التقنى، تريد إدارة فيسبوك تنبيه المستخدمين من خلال وضع علامة على الصفحات الاخبارية والمؤسسات الإعلامية الروسية والصينية، ومنح الأشخاص المزيد من المعلومات حول من يمتلك الصفحات ويديرها فى جميع أنحاء العالم.





وقالت منصة فيسبوك إنها ستبدأ فى وضع علامات للصفحات التى تسيطر عليها الدول مثل Sputnik و RT و China Daily، ولن تسمح لوسائل الإعلام المملوكة للحكومات بعرض الإعلانات عبر تطبيق فيسبوك.





وفى نفس الوقت، يأتى هذا القرار لمنع التدخل فى الانتخابات الامريكية المقررة فى عام 2020 و لتمييز المنشورات الاخبارية، حيث ستبدأ منصة فيسبوك فى حظر الإعلانات السياسية فى الولايات المتحدة.



