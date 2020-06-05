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تكنولوجيا

خوفا من ترامب.. فيسبوك يطلق ميزة جديدة لتوضيح الصفحات الإخبارية الحكومية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:43 ص
يسبوك يطلق ميزة جديدة
يسبوك يطلق ميزة جديدة لتوضيح الصفحات الإخبارية الحكومية
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قسم التكنولوجيا
أعلنت إدارة منصة التواصل الإجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك Facebook عن بدء تنفيذ قرارات جديدة من خلال وضع علامة على الصفحات الاخبارية ووسائل الاعلام التابعة لحكومات الدول، بالإضافة إلى حظر الإعلانات السياسية فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب موقع ذا فيرج التقنى، تريد إدارة فيسبوك تنبيه المستخدمين من خلال وضع علامة على الصفحات الاخبارية والمؤسسات الإعلامية الروسية والصينية، ومنح الأشخاص المزيد من المعلومات حول من يمتلك الصفحات ويديرها فى جميع أنحاء العالم.

وقالت منصة فيسبوك إنها ستبدأ فى وضع علامات للصفحات التى تسيطر عليها الدول  مثل Sputnik و RT و China Daily، ولن تسمح لوسائل الإعلام المملوكة للحكومات بعرض الإعلانات عبر تطبيق فيسبوك.

وفى نفس الوقت، يأتى هذا القرار لمنع التدخل فى الانتخابات الامريكية المقررة فى عام 2020 و لتمييز المنشورات الاخبارية، حيث ستبدأ منصة فيسبوك فى حظر الإعلانات السياسية فى الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن شركة فيسبوك ترد على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنظيم أو إغلاق مواقع التواصل الإجتماعي، على خلفية اتهامه لموقع "تويتر" بالتدخل في الانتخابات الرئاسية.
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