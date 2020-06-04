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تكنولوجيا

فيسبوك يطلق ميزة جديدة لحذف المنشورات القديمة بضغطة واحدة ..فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:48 ص
فيسبوك يطلق ميزة
فيسبوك يطلق ميزة جديدة لحذف المنشورات القديمة بضغطة واحدة
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قسم التكنولوجيا
يرغب كثيرون لسبب أو لآخر فى حذف المنشورات القديمة أو الرسائل غير المرغوب بها مجددًا على حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، و كانت هذه العملية مرهقة وصعبة للغاية وتتطلب تحديد كل من هذه المنشورات بشكل فردي، إلي أن أتاحت فيسبوك أخيرًا ميزة جديدة تمكنك من حذفها جميعا دون الحاجة إلى حذفها فرديًا بطريقة سهلهة.

وبحسب موقع جي إس إم أرينا التقني، أعلنت شركة فيسبوك اليوم عن الميزة الجديدة "إدارة النشاط" Manage Activity، والتي ستكون متاحة أولًا على الهواتف الذكية، وبعدها على تطبيق فيسبوك لايت Facebook Lite، وأخيرًا على أجهزة سطح المكتب الكمبيوتر وأجهزة اللابتوب.

وتتيح ميزة إدارة النشاط Manage Activity الجديدة، إمكانية فرز المنشورات حسب تصنيفها أو تاريخها أو الأشخاص المشار إليهم فيها، أو أرشفة الرسائل القديمة ووضعها فى سلة المهملات بالإضافة إلى مجموعة من أدوات الترشيح Filters لتحديد الرسائل والمنشورات بطريقة أسهل وأدق، ومن ثم حذفها بلمسة واحدة.

يذكر أن الميزة الجديدة توفر خاصية سلة المحذوفات، والتي تتيح لك الاحتفاظ بالمنشورات المحذوفة لمدة 30 يومًا، وتكون خلال تلك الفترة غير مرئية للجميع وبعدها يتم التخلص منها نهائيًا بطريقة تلقائية، والفكرة من وضعها 30 يومًا فى سلة المهلات دون حذفها نهائيًا، هو إتاحة الفرصة فى التفكير وإمكانية تغيير رأيك فى حذفها والرغبة فى استعادتها.

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