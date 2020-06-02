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تكنولوجيا

فيسبوك تسهل حذف المشاركات عبر منصتها الاجتماعية بشكل فردي أو مجمع

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:52 م
فيسبوك
فيسبوك
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أ ش أ
تعتزم شركة "فيسبوك" الأمريكية، عملاق شبكات التواصل الاجتماعي، إطلاق ميزة جديدة تدعى "إدارة النشاط" (مانيدج أكتيفيتي)، تسمح للمستخدمين بحذف مشاركاتهم القديمة على منصتها الاجتماعية. 

وقالت الشركة أن الميزة الجديدة يمكن استخدامها لحذف مشاركات فردية أو بشكل مجمّع، لافتة إلى أنها ستقدم خيارات تصفية للمساعدة في العثور على مشاركات بها أشخاص معينون أو في نطاق زمني معين. وستطرح هذه الميزة أولًا على تطبيق المنصة على الهواتف المحمولة.

ووفقا لـ"فيسبوك"، تهدف هذه الميزة إلى تسهيل تنظيم حضور المستخدمين على المنصة الاجتماعية وإزالة المشاركات التي تذكرهم بأي علاقات قديمة، حيث يمكن تصفية المشاركات بحسب التصنيف أو التاريخ أو الأشخاص، ثم حذفها بشكل فردي أو مجمّع.

وتعد ميزة "إدارة النشاط" أحدث محاولة من "فيسبوك" لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في بياناتهم، حيث أطلقت العام الماضي، أداة "مسح السجل" (كلير هيستوري) التي تتيح للمستخدمين فصل بيانات تصفح الويب الخاصة بهم عن بيانات حساباتهم على "فيسبوك".

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