موظفو فيسبوك يهددون بالاستقالة ويتظاهرون ضد مارك زوكربيرج لعدم استجابته حذف منشورات ترامب

جدد موظفو شركة فيسبوك مطالبتهم المدير التنفيذى للشركة ، Mark Zuckerberg مارك زوكربيرج ، حذف منشورات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من على موقع فيسبوك مثلما تم حذفها وإلا سيقومون بالتظاهر ضده.





وبحسب صحيفة New York Times فإن مئات الموظفين في الشركة قالوا إنهم رفضوا العمل لإظهار دعمهم للمتظاهرين في أنحاء البلاد، وعندما تم سؤالهم عن سبب توقفهم لبعض الوقت أثناء العمل، برروا بأنهم إنهم كانوا في استعراض احتجاج على رفضهم ما يحدث.









وقامت المجموعة المعترضة باحتجاج افتراضى، عن طريق التوقف عن العمل لفترة من الوقت، وذلك بسبب ظروف العمل من المنزل بسبب تفشي وباء كورونا.





ومنذ أيام قامت مجموعة أخرى من الموظفين بالضغط على زوكربيرج لاتخاذ موقف أكثر صرامة بسبب منشورات الرئيس ترامب، وقام الموظفون بتوزيع عرائض وهددوا بالاستقالة ، وكتب عدد منهم علنًا عن سخطهم على تويتر .





وبرر زوكربيرج بأنه يجب على فيسبوك اتباع نهج عدم التدخل في ما ينشره الأشخاص ، بما في ذلك الأكاذيب من المسؤولين المنتخبين وغيرهم من في السلطة، وقال أنه يجب السماح للجمهور بتقرير ما يعتقدون.





وكان موقع تويتر قد حذف تغريدة الرئيس ترامب الذى يقول فيها أنه عندما " يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار" ، مما اعتبره البعض تحريضا على ما يحدث من احتجاجات عنيفة تشهدها الولايات المتحدة، التى راح ضحيتها الأمريكي جورج فلويد، من أصول أفريقية على يد الشرطة.



