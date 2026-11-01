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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة: انتهاء أعمال لجنة ترشيح عميد كلية التمريض

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

أعلنت جامعة القاهرة ، انتهاء أعمال اللجنة المختصة بترشيح عميد كلية التمريض، والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (1222) لسنة 2026، ورفع توصياتها إلى السلطة المختصة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا لأحكام القانون والقرارات المنظمة.

وأكدت الجامعة ، أن أعمال اللجنة جرت في إطار من الشفافية والنزاهة والالتزام الكامل بالضوابط والمعايير المنظمة لاختيار القيادات الجامعية، حيث شملت فحص ملف الترشح، وإجراء المقابلة الشخصية، ومناقشة البرنامج المقدم لتطوير الكلية، وتقييم الرؤية المستقبلية للارتقاء بأدائها الأكاديمي والبحثي والإداري، وفق معايير موضوعية تضمنت الكفاءة الأكاديمية، والخبرة الإدارية، والقدرة على القيادة والتطوير المؤسسي.

وترأس اللجنة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وضمت في عضويتها كلًا من الدكتور أيمن سعد نصر الدين الخطيب، نائب رئيس جامعة القاهرة الاسبق لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة منال رشدي المصري، عميدة كلية طب قصر العيني السابقة، ممثلين عن جامعة القاهرة، والدكتورة جيهان محمد مصطفى، عميدة كلية التمريض الاسبق بجامعة العاصمة، ممثلة عن المجلس الأعلى للجامعات، و الدكتورة يسرية أحمد السيد، الاستاذ المتفرغ بكلية التمريض جامعة القاهرة، ممثلة عن الكلية.

وقامت اللجنة برفع نتائج أعمالها وتوصياتها إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وصولًا إلى صدور القرار الجمهوري بتعيين عميد كلية التمريض الجديد.

جامعة القاهرة كلية التمريض السلطة المختصة

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