تسريب مواصفات هاتف OPPO Reno 4 القادم.. فيديو

تستعد شركة أوبو oppo الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة OPPO Reno 4، اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو 2020.





وبحسب موقع technave التقني، انتشرت بعض مواصفات الهاتف مؤخرًا، إلا أن الآن بات هناك مقطع فيديو رسمي ترويجي من الشركة تعرض خلاله هواتفها الجديدة، ولعل أكثر النقاظ التى تم التركيز عليها فى الفيديو هى الكاميرات الخاصة بالهاتف.





ونشرت شركة أوبو Oppo على موقع التواصل الإجتماعى الصيني Weibo، مقطع الفيديو ويظهر خلاله عرض مميزات الكاميرات المختلفة لسلسة هواتف OPPO Reno 4 ، والتى تدعم وضع Super Night، وضع Live HDR، وتصوير الفيديو بشكل مستقر.





ويمكن من خلال الوضع الليلي Super Night تصوير مقاطع الفيديو التقاط الصور فى الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى تقنية Live HDR التى تتيح إلتقاط صور واضحة للغاية فى أشعة الشمس.





و كشفت بعض التسريبات السابقة، أن هاتفي OPPO Reno 4 و Reno 4 Pro سيأتيان بمعالج قوي من نوع Snapdragon 765G يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وبذاكرة داخلية تصل إلى 265 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 12 جيجابايت.





وأخير سيحتوي هاتفا OPPO Reno 4 القادم على بطارية كبيرة بحجم 4000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، من خلال منفذ USB-C.



