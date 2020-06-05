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تكنولوجيا

فورتنايت Fortnite تؤجل إطلاق أكبر تحديث لها.. تعرف على الموعد والمميزات

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:50 ص
فورت نايت Fortnite
فورت نايت Fortnite تؤجل إطلاق اكبر تحديث لها
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قسم التكنولوجيا
قررت شركة الألعاب الأمريكية Epic Games تأجيل إطلاق أخر تحديثات لعبتها الشهيرة فورتنايت Fortnite، حيث ينتظر الملايين من عشاقها الموسم الثالث، والذى تم تأخيره إلى يوم 15 يونيو  .

وأوضحت شركة الألعاب المطورة Epic لفورتنايت إنها تدرك الظلم الذي يعاني منه اللاعبون و فريق المطورون بسبب الإحتجاجات العنيفة التى تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية الآن بسبب مقلت شاب أمريكي من اصل إفريقي على يد عناصر من الشرطة، ذلكل قررت التأجيل تضامنا مع تلك التظاهرت.

ويضم الموسم الجديد من فورتنايت بعض المميزات الجديدة، مثل الخريطة الغارقة التي تحتوي على الكثير من برك المياه، بالإضافة الى طُرق جديدة للسباحة تحت الماء وإعادة تصميم الخريطة الخاصة باللعبة.

وتعد Fortnite أول لعبة موبايل تقدم مفهوم Battle Royale للاعبين، وتدعم فورت نايت اللعب عبر الكمبيوتر والموبايل، كما تتيح اللعبة الإنضمام أو إنشاء فريق لبدء المعركة بأكثر من 10 أشخاص في المعركة الواحدة.

وتأتي اللعبة برسومات جذابة وعناصر تحكم محسنة باللمس، وهى متاحة لجميع هواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد وiOS، ومن المفترض أن يظهر الموسم الثالث هذا الشهر، حيث  قامت شركتى Sony و EA  بتأجيل أحداث الألعاب الى منتصف يونيو المقبل .
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